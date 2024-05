EQS-News: Photon Energy erweitert seine Präsenz in Australasien und unterzeichnet einen EPC- und O&M-Vertrag über 20,8 MWp in Neuseeland

Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Vertrag

Photon Energy erweitert seine Präsenz in Australasien und unterzeichnet einen EPC- und O&M-Vertrag über 20,8 MWp in Neuseeland



20.05.2024 / 14:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Photon Energy erweitert seine Präsenz in Australasien und unterzeichnet einen EPC- und O&M-Vertrag über 20,8 MWp in Neuseeland



Das Projekt befindet sich in Pukenui im Far North District der Nordinsel Neuseelands und ist Eigentum von Aquila Clean Energy APAC und Far North Solar Farm (FNSF).

Dieses Projekt stellt die Expansion der Photon Energy Group in den neuseeländischen Markt dar und wird auf den in Australien und ganz Europa gesammelten Erfahrungen aufbauen.

Nach der Fertigstellung wird Photon Energy mit der Bereitstellung von Betriebs- und Wartungsdienstleistungen (O&M) beauftragt.

Amsterdam – 20. Mai 2024 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) („Photon Energy Group“, das „Unternehmen“, oder die „Gruppe“) gibt bekannt, dass es einen EPC- und O&M-Vertrag für ein 20,8 MWp-Solarprojekt, das in Eigentum von Aquila Clean Energy APAC und Far North Solar Farm (FNSF) ist, in Neuseeland unterzeichnet hat.

„Dieses Projekt stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, da es unser erstes Solarprojekt in Neuseeland ist und unsere Expansion in dieser Region darstellt. Wir freuen uns, mit Aquila Clean Energy APAC und FNSF zusammenzuarbeiten, um ihr erstes Solarprojekt in diesem Markt zu bauen“, kommentiert Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group.

Das Projekt befindet sich in Pukenui im Far North District Neuseelands. Es wird mit hocheffizienten Solar-PV-Modulen ausgestattet sein, die auf einer Mischung aus fester, nach Osten und Westen ausgerichteter und nach Norden ausgerichteter Bodenmontage montiert sind.

Derzeit laufen die Bauarbeiten. Die Anlage wird aus Solarmodulen mit einer Gesamtleistung von 20,8 MWp bestehen und an das Top Energy-Netzwerk angeschlossen sein.

Das Projekt stellt das erste Großprojekt von Photon Energy in Neuseeland dar und wird eines der ersten Großprojekte sein, die von Aquila Clean Energy und FSNF im Land entwickelt werden. Photon Energy wurde außerdem ausgewählt, um O&M-Dienstleistungen für das Projekt bereitzustellen.

Über Photon Energy Group – photonenergy.com

Photon Energy Group bietet weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser an. Die Dienstleistungen im Bereich Solarenergie werden von Photon Energy erbracht. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 160 MWp gebaut und in Betrieb genommen und verfügt über Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 131,1 MWp in seinem eigenen Portfolio. Derzeit entwickelt Photon Energy Projekte mit einer Gesamtleistung von 1,2 GWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für 770 MWp weltweit an. Über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Lerta verfügt die Gruppe über Stromhandelslizenzen in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 389 MW bis 2024 und vereint über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von fast 420 MW. Der andere wichtige Geschäftszweig der Gruppe, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen, sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen von Warschau, Prag und Frankfurt sowie auf XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform, notiert. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und verfügt über Niederlassungen in Australien und ganz Europa.

Medienkontakt Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com



Investorenkontakt Joanna Rzesiewska

Investor Relations Manager

Tel. +420 777 486 464

E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.