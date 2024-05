AstraZeneca strebt bis 2030 Umsatz von 80 Milliarden Dollar an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Neue Medikamente sollen dem britischen Pharmakonzern AstraZeneca in den kommenden Jahren zu einem deutlichen Wachstumsschub verhelfen.

Bis 2030 strebt AstraZeneca einen Umsatz von 80 Milliarden Dollar an, wie das Unternehmen am Dienstag auf seinem Kapitalmarkttag mitteilte. Dies soll durch die erwartete Markteinführung von 20 neuen Medikamenten und durch das Wachstum des bestehenden Portfolios in den Bereichen Onkologie, Biopharmazeutika und seltene Krankheiten erreicht werden. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca einen Umsatz von 45,81 Milliarden Dollar eingefahren.

Vorstandschef Pascal Soriot hat seit seinem Amtsantritt vor mehr als zehn Jahren die Medikamentenpipeline des Unternehmens mit Blockbustern wie dem Lungenkrebsmedikament Tagrisso, dem Leukämiemedikament Calquence und Farxiga für Diabetes wieder aufgebaut. Viele der neuen Arzneien, die das Unternehmen bis 2030 auf den Markt bringen will, hätten das Potenzial einen jährlichen Spitzenumsatz von mehr als fünf Milliarden Dollar zu erzielen, sagte er. Die Analysten von Jefferies erklärten, das Umsatzziel von 80 Milliarden Dollar sei bereits weithin erwartet worden, wichtige Katalysatoren für neue Medikamente seien bis 2025 allerdings noch "etwas rar".

