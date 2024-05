DAX-FLASH: Dax etwas schwächer erwartet - Wenige Impulse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax wird am Dienstag nach dem ruhigen Feiertagshandel zum Wochenauftakt etwas niedriger erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Xetra-Start mit minus 0,24 Prozent auf 18 724 Punkten. Das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei 18 892 Punkten bleibt in Reichweite. Danach wäre auch die runde Marke von 19 000 Zählern nicht mehr weit. Die Vorgaben von den Überseebörsen zeichnen am Dienstag ein gemischtes Bild.

Angesichts der beendeten Berichtssaison blieben für einen positiven Ausbruch und eine neue Rekordjagd erst einmal nur Konjunkturdaten, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Auf der negativen Seite seien auch jederzeit einsetzende Gewinnmitnahmen möglich, die nach der Menge an Allzeithochs niemanden überraschen sollten./ajx/stk