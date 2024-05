Pressestimme: 'Frankenpost' zu 75 Jahre Grundgesetz

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu 75 Jahre Grundgesetz:

"Gleichgültigkeit gegenüber diesem immensen Werk scheint weit verbreitet. Deshalb benötigt es die kommenden Tage, an denen wir uns stark bewusst werden, was vor 75 Jahren Großes geschaffen wurde. Etwas, das uns vor einer grauenvollen Autokratie und Diktatur schützt und Frieden und Freiheit zementiert. Kein Wunder, immerhin entstand das Grundgesetz in unmittelbarer Erinnerung an die Schrecken und Verbrechen des Nationalsozialismus."/yyzz/DP/he