Pressestimme: 'Volksstimme' zu Renten-Vorschlägen der Wirtschaftsweisen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Renten-Vorschlägen der Wirtschaftsweisen:

"Da mögen die Wirtschaftsweisen rechnen so lange sie wollen: Die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren aufzuweichen oder gar abzuschaffen, ist absolut unrealistisch. Jede Partei, die das jetzt anstrebt, beginge politische Selbstverstümmelung. Siehe Umfrage: Mehr als 80 Prozent lehnen das ab. Selbst, wenn eine tapfere Regierung das durchsetzen sollte - was würde passieren? Die meisten der Betroffenen würden keinen Tag länger arbeiten, sie würden die ihnen gekürzte Rente vergnatzt hinnehmen und den Parteien bei den nächsten Wahlen die entsprechende Quittung ausstellen. Also, liebe Wirtschaftsexperten, macht bitte Vorschläge, die auch politisch umsetzbar sind. Wie wäre es mit mehr Anreizen, damit Fitgebliebene noch Lust darauf haben, ein paar Jährchen im Job dranzuhängen? Das Konzept der Union, Ältere von Steuern zu entlasten, wenn sie noch arbeiten und in die Rentenkasse einzahlen, wäre doch mal ein Schritt in die richtige Richtung."/yyzz/DP/he