IRW-News: Desert Gold Ventures Inc. : Desert Gold schließt Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung ab

Surrey, British Columbia, 22. Mai 2024 / IRW-Press / Desert Gold Ventures Inc. (das Unternehmen) (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTCQB: DAUGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung abgeschlossen hat. Es wurden insgesamt 13.456.000 Wertpapiereinheiten zum Preis von 0,07 CAD pro Einheit begeben (jeweils eine Einheit und zusammen die Einheiten) und daraus ein Gesamterlös in Höhe von 941.920 CAD erzielt (die Finanzierung). Die im Rahmen der Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten. Zusammen mit der bereits im Vorfeld abgeschlossenen Finanzierung (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. März 2024) hat diese Finanzierung dem Unternehmen einen Gesamterlös in Höhe von 2.061.440 CAD eingebracht.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant (Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von drei (3) Jahren ab dem Transaktionsabschluss der Finanzierung zum Kauf einer weiteren Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,08 C$ pro Stammaktie.

Der Erlös aus der Finanzierung wird in erster Linie für die Durchführung zusätzlicher RC- und Luftkernbohrungen auf der Lagerstätte Mogoyafara South und der südöstlichen Erweiterung der Lagerstätte Barani East verwendet. Die Bohrungen werden auch in vier nahe gelegenen Explorationszielgebieten absolviert: Frikidi, Soa/Soa South, Kolon und Keniebandi. Die Bohrungen in der Lagerstätte Mogoyafara South (12,29 Millionen Tonnen mit 412.800 Unzen Gold*) werden sich auf die Erprobung der Erweiterung der bekannten Goldzonen und die Validierung der Ressourcen-Gittermodelle konzentrieren. Die bei der südöstlichen Erweiterung der Lagerstätte Barani East geplanten Luftkernbohrungen werden die Kontinuität der Oxidgoldzonen testen, was wiederum die laufende PEA** des Unternehmens unterstützen wird. Die Bohrlöcher, die in den Explorationszielgebieten niedergebracht werden, werden die zuvor veröffentlichten Bohrabschnitte (bis zu 2,04 g/t Au auf 30 m bei Soa***) und ausgewählte Gold-in-Schneckenbohrungen-Anomalien genauer erproben (siehe Abbildung 1 am Ende dieser Pressemitteilung für den Standort der Zonen).

Für den Abschluss der Finanzierung ist noch die finale Genehmigung der Einreichung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange erforderlich.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte wissenschaftliche und technische Informationen. Das Unternehmen trägt die alleinige Verantwortung für den Inhalt und die Richtigkeit der wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Don Dudek, P.Geo., ein Direktor von Desert Gold und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

* Pressemeldung von Desert Gold vom 17. Januar 2022.

** Pressemeldung von Desert Gold vom 24. Februar 2020.

*** Pressemeldung von Desert Gold vom 1. Februar 2024. Wahre Mächtigkeit der Abschnitte ist unbekannt.

Über Desert Gold Ventures Inc.

Desert Gold Ventures Inc. ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das das 440 km² große Projekt SMSZ im Westen von Mali kontrolliert, das nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen von 8,47 Millionen t mit einem Gehalt von 1,14 g/t Gold (insgesamt 310.300 oz) sowie vermutete Mineralressourcen von 20,7 Millionen t mit einem Gehalt von 1,16 g/t Gold (insgesamt 769.200 oz) enthält. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte das Unternehmensprofil www.SEDAR.com. Website: www.desertgold.ca

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können bestimmte Informationen und Aussagen über die Sicht des Managements auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Aufgrund dieser Risiken und Unwägbarkeiten und infolge einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet und angegeben wurden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden und unter www.sedarplus.ca abrufbar sind, ausführlicher erörtert, und die Leser werden dringend gebeten, diese Unterlagen zu lesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu nennen, warum die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Aussagen abweichen könnten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen dieses Gesetzes vor.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75652/DAU_220524_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Planansicht des Projekts SMSZ mit den Fundorten der Goldmineralisierung und ausgewählten Bohrabschnitten.

