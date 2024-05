Pressestimme: 'Badische Zeitung' zum Streit um die Entwicklungshilfe

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zum Streit um die Entwicklungshilfe:

"Viele Länder Asiens, Lateinamerikas und Afrikas misstrauen dem Westen und verhalten sich im Ukrainekrieg inzwischen neutral. Schließlich halte sich der Westen oft genug auch aus ihren Konflikten heraus, so eines ihrer Argumente; unfaire Handelsverträge und postkoloniale Verwerfungen sind weitere. Stattdessen klopfen längst Russland und China an die Türen der politisch Verantwortlichen im Süden und bieten ihre Hilfe an. Wer den Einfluss autoritärer Regime einengen und den eigenen sichern will, muss also investieren."/yyzz/DP/he