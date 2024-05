Pressestimme: 'Volksstimme' zum Baerbock-Besuch in der Ukraine

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme' zum Baerbock-Besuch in der Ukraine:

"Wird der Ukraine-Krieg vor Charkiw entschieden? Die neue Angriffsfront, die die Russen vor der Millionenstadt aufgezogen haben, drückt auf die Verteidigungsstellungen und kratzt vor allem an der Moral der Ukrainer. Diese sollte etwa durch den Besuch der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in Kiew gestärkt werden. Doch gleicht das den Mangel an Soldaten und Waffen nicht aus. Spanien will ältere Leopard-Panzer schicken, immerhin."/yyzz/DP/he