Die meistgehandelten Produkte: Nvidia veröffentlicht positive Quartalszahlen

Der DAX® befindet sich im frühen Handel im Bereich von 18.698 Punkten, die Verschnaufpause hält damit weiter an. Die Aussicht auf eine eventuelle baldige Zinssenkung hat im Moment noch keinen besonderen Einfluss auf die aktuellen Bewegungen.

Bei den klassischen Optionsscheinen sind heute neben dem DAX® auch die Merck KGaA beliebt, hier hoffen der Anlger auf einen Trendwechsel, auch die angekündigte Übernahme des Life-Science-Unternehmnes Miros Bio spendet Hoffnung. Seitens der Knock-Out-Optionsscheine waren die gestern veröffentlichten Nvidia Quartalszahlen ausschlaggebend. Diese fielen durchaus positiv aus, was zum Kauf von Nvidia Turbo Bulls motivierte. Die Nvidia Veröffentlichungen trieben auch das Interesse am NASDAQ-100® an.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Call HD3NR4 2,67 18705,20233 15551,663132 Punkte 61,39 Open End NASDAQ-100 ® Call HD0S7Z 24,77 18705,20233 13046,4509 Punkte 6,98 Open End Nvidia corp. Call HD5NFL 10,67 1012,505 1616,265341 USD 8,46 Open End Nvidia corp. Call HD2GJY 34,39 1012,505 15799,99711 Punkte 2,69 Open End Nvidia corp. Call HD5LES 20,21 1012,505 3672,349789 Punkte 4,54 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.05.2024; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC57V0 0,15 18723,5 16500,00 Punkte 1438,31 18.06.2024 Merck KGaA Call HC7JCS 1,58 169,15 180,00 EUR 10,41 18.06.2025 SAP SE Call HD4PZR 0,88 181,42 185,00 EUR 34,49 18.09.2024 DAX ® Put HD002B 0,7 18723,5 16200,00 Punkte 261,51 17.09.2024 UBS Group AG Call HD1H4G 2,19 28,03 30,00 CHF 14,25 18.06.2025

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.05.2024; 11:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag UnitedHealth Group Long HD31AS 9,03 521,25 USD 391,133981 USD 3 Open End Moderna inc. Long HD33SP 55,52 162,12 USD 138,867013 USD 4 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 12,28 531,1 EUR 391,613942 EUR 3 Open End Alphabet inc. Class C Long HD2RWY 17,55 178,19 USD 133,541477 USD 3 Open End Taiwan Semiconductor Manufacturing Long HD2TBR 22,45 156,245 USD 148,383711 USD 6 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.05.2024; 11:40 Uhr

