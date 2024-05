GNW-Adhoc: MING lanciert die 37.09 Bluefin, eine neue bis 600 m wasserdichte Taucheruhr mit intern drehendem Saphirziffernblatt

^LA CHAUX-DE-FONDS, Schweiz,, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute stellt Horologer MING die neue 37.09 Bluefin (https://www.ming.watch/products/ming- 37-09- bluefin?utm_source=globenewswire&utm_medium=newswire&utm_campaign=3709newswire) vor, eine Uhr die in der dritten Generation der MING Designsprache gestaltet ist. Sie ist die erste Uhr der Marke welche Tauchzeiten mit einem einseitig drehbaren, nachtleuchtenden Saphirziffernblatt anstelle einer herkömmlichen Taucherlünette misst. Dieses Ziffernblatt ist speziell gelagert und wird mittels eigener Krone eingestellt. Das Stahlgehäuse der Bluefin ist bis 600m wasserdicht, aber dennoch mit 38 x 12,8 mm von einer angenehm zu tragenden Größe. Angetrieben wird sie von einem individualisierten Sellita SW300-1 Werk mit 50 Stunden Gangreserve und bidirektionalem Automatikaufzug. Die 37.09 Bluefin (https://www.ming.watch/products/ming-37-09- bluefin?utm_source=globenewswire&utm_medium=newswire&utm_campaign=3709newswire) steht voll in der Tradition des MING-Designs mit grafisch minimalistischen, jedoch gut erkennbaren Indexen. Die jederzeit optimale Ablesbarkeit wird durch die üppige Verwendung von Super-Luminova X1 Leuchtmaterial auf den Zeigern sowie auf dem Saphirziffernblatt garantiert, für dessen tiefblaue Farbe ein neuartiges Metallisierungsverfahren zur Anwendung kommt. Die Uhren sind mit einem neuen formgegossenen besonders ergonomischem FKM- Kautschukarmband ausgestattet. Es passt sich der natürlichen Krümmung des menschlichen Handgelenks perfekt an und verfügt über weitere Komfortmerkmale wie eine schlaufenlose Konstruktion sowie eine gegen die Enden abnehmende Banddicke. Dieses Armband ist mit allen bisherigen MING-Uhren mit 20 mm Bandanstoß kompatibel und wird auch als eigenständiges Accessoire erhältlich sein. Der Preis für die MING 37.09 Bluefin (https://www.ming.watch/products/ming- 37-09- bluefin?utm_source=globenewswire&utm_medium=newswire&utm_campaign=3709newswire) liegt bei CHF 4'950, für das Jahr 2024 werden 500 Stück produziert. Ab dem 24. Mai 2024 um 13:00h GMT werden diese exklusiv auf www.ming.watch (https://www.ming.watch/products/ming-37-09- bluefin?utm_source=globenewswire&utm_medium=newswire&utm_campaign=3709newswire) erhältlich sein. Die Auslieferung beginnt voraussichtlich im Oktober 2024. MING 37.09 Bluefin Spezifikationen * Gehäuse: Edelstahl 316L, 38 mm Durchmesser, 12,8 mm Dicke, 44,5 mm von Bandanstoß zu Bandanstoß * Gewölbte Saphirgläser mit doppelseitiger Antireflexbeschichtung * Super-LumiNova X1 Leuchtindexe * 600m wasserdicht * Uhrwerk Sellita für MING SW300.M1 mit anthrazitfarbenen, skelettierten Brücken; Automatik mit 50h Gangreserve * Geformtes FKM-Kautschukband * 2 Jahre Garantie auf Mängel * Hergestellt in der Schweiz Über MING: Horologer MING ist eine unabhängige Uhrenmarke, die angetreten ist, Begeisterung und Entdeckerfreude bei Uhrenliebhabern wieder wachzurufen. Wir stehen für eine raffinierte Ästhetik und dafür, die Grenzen von Material, Mechanik und Technik neu zu definieren. Dies hat uns zahlreiche Auszeichnungen eingebracht, darunter den "Horological Revelation" Preis beim Grand Prix d'Horlogerie de Genève im Jahr 2019. MING Produkte sind ausschließlich online unter www.ming.watch (https://www.ming.watch/) erhältlich. Melden Sie sich zu unseren Newsletter (https://www.ming.watch/subscribe) an und folgen Sie uns auf Instagram, um jederzeit die neuesten Informationen von MING zu erhalten. MING ist eine international eingetragene Marke von Horologer MING SA, Schweiz. Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bd25487-a818-4ba9-bb20- 50bf483292aa http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8939444e- 1ab6-4d69-8521-61bd8e09549b http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f1879a61-4acb-4f68-bf09- f8f71b299f15 http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/08ee080d-2573-4c01-a1fa- 5eb720e4868f °