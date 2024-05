Habeck und Le Maire fordern EU-Reformen für mehr Wachstum

BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Mit einem gemeinsamen Vorstoß setzen sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire für eine Reform der europäischen Wirtschaftspolitik ein. In einem am Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Ideenpapier für mehr Wachstum in den kommenden fünf Jahren fordern die beiden Minister unter anderem eine stärkere Entbürokratisierung.

Bei Technologien wie Künstlicher Intelligenz, Biotechnologie oder Raumfahrt müsse Forschung gefördert werden, so Habeck und Le Maire. Zudem sei eine gemeinsame Stärkung der Verteidigungsindustrie nötig, mit besserer grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Hier seien auch Investitionen durch die Europäische Investitionsbank gefragt.

Beim Thema Energie deuten sich Differenzen an. Nötig sei ein weiterer Wandel zum schnelleren Umbau der Energiesysteme, heißt es in dem Papier. Mit Blick auf die europäischen Klima- und Energieziele wolle man zusammenarbeiten, um Gemeinsamkeiten zu finden. Frankreich setzt anders als Deutschland stark auf Atomkraft./hrz/DP/ngu