EQS-News: Eckert & Ziegler erhält „Best Managed Companies Award”

Berlin, 24.05.2024. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700) wurde am 23. Mai 2024 im Rahmen einer Preisverleihung in Frankfurt am Main mit dem „Best Managed Companies Award“ ausgezeichnet. Mit diesem Preis würdigen Deloitte Private, UBS, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. hervorragend geführte, mittelständische Unternehmen.

Im Rahmen eines mehrstufigen Bewerbungsverfahrens wurden die teilnehmenden Unternehmen auf ihre Exzellenz in den folgenden Kernbereichen bewertet: Strategie, Produktivität und Innovation, Kultur und Commitment sowie Finanzen und Governance. Voraussetzung für die Auszeichnung ist eine hohe Performance in allen vier Bereichen. Danach wurden die Preisträger von einer Jury, bestehend aus renommierten Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien ausgewählt.

„Wir freuen uns sehr über den Award als Best Managed Company und sehen ihn als Bestätigung unserer langfristig angelegten Unternehmensstrategie. Der Preis ist zudem eine Auszeichnung für unsere Mitarbeitenden, die täglich mit großem Einsatz maßgeblich zum Erfolg unseres Unternehmens beitragen“, sagt Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE. „Das ist eine fantastische Teamleistung, über die wir sehr glücklich sind.“

„Eckert & Ziegler ist ein hervorragendes Beispiel für eine Best Managed Company, das durch den kraftvollen Mix aus Weitblick, Produktivität, Innovationsgeist und einer starken, werteorientierten Führung, überzeugt. Darüber hinaus hat das Unternehmen die bemerkenswerte Fähigkeit, attraktives Arbeiten und wirtschaftliches Wachstum in Einklang zu bringen. Es ist ein Beispiel dafür, wie Unternehmen in ihrer Region einen großen Unterschied machen können", betont Dr. Christine Wolter, Partner und Lead von Deloitte Private.

Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.

Über das Best Managed Companies Programm

Das Best Managed Companies Programm ist ein Wettbewerb und Gütesiegel für erfolgreiche mittelständische Firmen. Es wurde in den 1990er-Jahren von Deloitte in Kanada ins Leben gerufen und zwischenzeitlich in mehr als 45 Ländern erfolgreich eingeführt. Teilnehmen können Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von mindestens 150 Mio. € und Hauptsitz in Deutschland. Zudem müssen die Firmen mittelständisch geprägt oder Familienunternehmen sein und eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung in den vergangenen Jahren aufweisen.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de

