Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu 75 Jahre Grundgesetz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu 75 Jahre Grundgesetz:

"In diesem Grundgesetz stünden keine Brandmauern, sagte [Michael Kretschmer] am Tag vor dem Staatsakt in Berlin. [Steinmeier] nahm auf dem Staatsakt in Berlin die Mahnung Kretschmers auf, indem er an Carlo Schmid erinnerte, einen der Verfassungsväter. Der SPD-Politiker hatte im Parlamentarischen Rat zum "Mut zur Intoleranz" gegenüber Kräften aufgerufen, die "die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen". Die Erfahrung in Ost- oder Westdeutschland lehrt allerdings, dass es mit dem abstrakten Mut zur Intoleranz nicht getan ist. Die vielen Krisen, die Steinmeier aufzählte, dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Geschichte der Bundesrepublik schon immer eine Kaskade von Krisen war. Darin bewährten sich nicht die Brandmaurer, sondern die Brückenbauer."/yyzz/DP/ngu