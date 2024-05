Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Weltjustiz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Weltjustiz:

"Die (.) Haftanträge bewirkten, dass sich fast das gesamte politische Spektrum Israels hinter dem eigentlich hoch umstrittenen Ministerpräsidenten Netanjahu versammelte. Der Affront aus Den Haag ging vielen zu weit. Die "weiche" IGH-Anordnung zum Stopp der Offensive ließ hingegen so viel Raum zur Interpretation, dass Israel sie akzeptieren konnte. Die Richter gingen auch nicht so weit, Südafrikas Antrag auf eine Waffenruhe für den gesamten Gazastreifen zu folgen. Der Gerichtshof zeigt sich damit zahn-, aber nicht unbedingt wirkungslos. Denn der notleidenden Zivilbevölkerung in Gaza ist möglicherweise mehr geholfen, wenn Israel, (.), an seine ureigenen Werte erinnert wird. Das ist etwas anderes, als das Land wie einen Kriminellen in eine Ecke zu stellen, aus der es kaum noch herauskommen kann."/yyzz/DP/he