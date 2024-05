Aroundtown schreibt im ersten Quartal schwarze Zahlen - Verkauft weiter ab

Nach einem Verlust im Vorjahr hat der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres wieder einen Gewinn verbucht. Unterm Strich verdiente Aroundtown gut 102 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mit. Im Vergleichszeitraum waren es fast minus 22 Millionen Euro, was vor allem auf die Abwertung des Immobilienportfolios zurückzuführen war. Das operative Geschäft entwickelte sich im Jahresvergleich hingegen schwächer: Die Nettomieteinnahmen sanken leicht auf gut 293 Millionen Euro und die für die Immobilienbranche wichtige operative Kennziffer FFO1 ging um 10 Prozent auf rund 76 Millionen Euro zurück. Das Unternehmen bestätigte seine Jahresprognose.

Derweil verschlankt Aroundtown angesichts der anhaltend schwierigen Marktlage seinen Immobilienbestand weiter: Seit Jahresanfang seien Verkäufe in Höhe von 200 Millionen Euro unterzeichnet worden, hieß es weiter. Die Immobilienbranche belasten insbesondere die gestiegenen Kreditzinsen und Baukosten.