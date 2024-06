Eurozone: Industriestimmung steigt auf 14-Monats-Hoch

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Mai auf niedrigem Niveau verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) stieg im Monatsvergleich um 1,6 Punkte auf 47,3 Zähler, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Ein erstes Ergebnis wurde leicht nach unten revidiert. Obwohl der Indikator immer noch klar unter der wichtigen Wachstumsmarke von 50 Punkten liegt, notiert er zugleich auf dem höchsten Stand seit 14 Monaten./bgf/jsl/stk