Dax zur Eröffnung höher erwartet - EZB im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen starten.

Am Mittwoch hatte er 0,9 Prozent fester bei 18.575 Punkten geschlossen. Die jüngsten US-Konjunkturdaten und die Erwartung einer Zinssenkung in Europa hatten den gesamten Aktienmarkt angetrieben.

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird bei ihrer Sitzung am Donnerstag Volkswirten zufolge aller Voraussicht nach erstmals seit September 2019 wieder die Zinsen senken. Erwartet wird ein kleiner Zinsschritt nach unten um 0,25 Prozentpunkte, wodurch der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz auf 3,75 Prozent herabgesetzt würde. Im Blickpunkt des geldpolitischen Treffens dürfte der weitere Zinspfad in diesem Jahr stehen, denn die Inflation hatte sich zuletzt mit einem Anstieg auf 2,6 Prozent im Mai nach 2,4 Prozent im April wieder ein Stück von der Zielmarke der Euro-Wächter von 2,0 Prozent entfernt.

Bei den Konjunkturdaten stehen die Daten zu den deutschen Industrieaufträgen im April an. Sie geben Aufschluss darüber, wie es um den angeschlagenen Wirtschaftssektor zu Beginn des zweiten Quartals bestellt ist. Von Reuters befragte Experten erwarten ein Auftragsplus von 0,5 Prozent. Die Industrie hatte im März wegen der schwächelnden Binnennachfrage überraschend das dritte Auftragsminus in Folge verzeichnet.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 18.575,94

Dax-Future 18.680,00

EuroStoxx50 5.035,66

EuroStoxx50-Future 5.039,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 38.807,33 +0,3%

Nasdaq 17.187,91 +2,0%

S&P 500 5.354,03 +1,2%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 38.747,44 +0,7%

Shanghai 3.062,93 -0,1%

Hang Seng 18.532,55 +0,6%

