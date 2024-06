Novo Nordisk bekommt in China Konkurrenz für Ozempic

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Andrew Silver

Shanghai (Reuters) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk muss sich in China auf harten Wettbewerb für sein lukratives Diabetes-Medikament Ozempic und die Abnehmspritze Wegovy einstellen.

Mindestens 15 Generika-Versionen dieser Arzneien befinden sich dort gegenwärtig in der Entwicklung, wie aus klinischen Studienregistern hervorgeht. Dabei setzt Novo Nordisk hohe Hoffnungen in den chinesischen Markt, denn in der Volksrepublik lebt schätzungsweise die weltweit höchste Zahl an übergewichtigen oder fettleibigen Menschen. Dem Unternehmen bescherte das im vergangenen Jahr eine Verdoppelung seines Umsatzes in der Region auf fast 700 Millionen Dollar.

STREIT UM PATENTSCHUTZ

Ozempic wurde 2021 in China zugelassen. Die Abnehmspritze Wegovy, die wie Ozempic den Wirkstoff Semaglutid enthält, könnte dort noch in diesem Jahr die Zulassung erhalten. Das Patent für Semaglutid läuft in China allerdings schon 2026 aus. Novo befindet sich deshalb mitten in einem Rechtsstreit mit der Volksrepublik über das Patent. Ein negatives Gerichtsurteil könnte den Patentschutz für Semaglutid in China noch früher beenden und das Land zum ersten großen Markt machen, in dem Novo diesen verliert.

Chinesische Pharmaunternehmen bringen sich deshalb bereits in Stellung. Mindestens elf Semaglutid-Medikamentenkandidaten befinden sich in der letzten Phase der klinischen Entwicklung, wie aus einer von Reuters überprüften klinischen Studiendatenbank hervorgeht. "Ozempic hat in Festlandchina einen beispiellosen Erfolg erlebt ... und angesichts des nahenden Patentablaufs wollen chinesische Pharmaunternehmen so schnell wie möglich in diesem Segment Fuß fassen", urteilt Analyst Karan Verma vom Informationsdienstleister Clarivate.

RENNEN UM LUKRATIVEN MARKT

Die Biotechfirma Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering hat eine Behandlung entwickelt, die nach eigenen Angaben eine "ähnliche klinische Wirksamkeit und Sicherheit" wie Ozempic aufweist. Die Zulassung dafür hat Hangzhou im April beantragt, Daten zur Wirksamkeit wurden bislang allerdings noch nicht veröffentlicht. Im Januar hatte das Unternehmen erklärt, es rechne mit einer Zulassung seines Mittels in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres. Das Medikament könne aber nicht vor Ablauf des Novo-Patents 2026 vermarktet werden - es sei denn, ein chinesisches Gericht entscheide endgültig, dass das Patent ungültig sei.

Das Semaglutid-Patent läuft in China weit vor anderen Schlüsselmärkten wie Japan, Europa und den USA ab. Wegweisend war ein Urteil des chinesischen Patentamtes aus dem Jahr 2022, das das Patent für ungültig erklärte. Dagegen hat Novo Beschwerde eingelegt. Das oberste Gericht Chinas nannte bisher keinen Zeitpunkt für ein Urteil.

KONKURRENZ-PRODUKTE KÖNNTEN PREISE UM EIN VIERTEL DRÜCKEN

Ozempic und Wegovy haben Novo zu Rekordumsätzen verholfen und es zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen in Europa gemacht. Doch der Konzern steht auch im Wettbewerb mit internationalen Rivalen wie dem US-Pharmakonzern Eli Lilly, dessen Diabetesmittel Mounjaro im Mai in China zugelassen wurde. Die Genehmigung von Lillys Abnehmspritze mit dem gleichen Wirkstoff erwarten die Analysten von HSBC dort noch in diesem Jahr oder im ersten Halbjahr 2025.

Schätzungen zufolge wird die Zahl der übergewichtigen oder fettleibigen Erwachsenen in China bis 2030 auf 540 Millionen beziehungsweise 150 Millionen zunehmen - ein Anstieg um das 2,8- beziehungsweise 7,5-fache gegenüber dem Jahr 2000. Die Analysten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass Generika zu einer Preissenkung von rund 25 Prozent für Semaglutid in China führen könnten. Die wöchentliche Ozempic-Injektion kostet über das öffentliche Krankenhausnetzwerk Chinas nach Angaben von Clarivate-Analyst Verma etwa 100 Dollar.

(Mitarbeit von Jacob Gronholt-Pedersen in Kopenhagen und Maggie Fick in London, geschrieben von Patricia Weiß, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)