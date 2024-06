OMV schraubt Gewinnziel hoch und gibt sich neues Logo

Wien (Reuters) - Für den vor einem Konzernumbau stehenden österreichischen Energiekonzern OMV läuft das traditionelle Öl- und Gasgeschäft besser als gedacht.

Aufgrund eines günstigeren Marktumfeldes bei Rohöl, Erdgas und den Raffineriemargen schraubt das Unternehmen sein langfristiges Gewinnziel nach oben: Bis 2030 soll der um Lagereffekte bereinigte Betriebsgewinn (CCS Ebit) auf mindestens 6,5 Milliarden Euro steigen, sagte Konzernchef Alfred Stern am Donnerstag beim Kapitalmarkttag in London. Bisher hatte die OMV mit mindestens sechs Milliarden Euro gerechnet. Die Aktionäre will das teilstaatliche Unternehmen mit zumindest gleichbleibenden Gewinnausschüttung sowie möglichen Sonderdividenden bei Laune halten.

Bei den Anlegern sorgte das nicht für Freudensprünge. Die OMV-Papiere verloren an der Wiener Börse knapp ein Prozent auf 40,08 Euro.

Ansonsten hatte der OMV-Chef bei dem mit Spannung erwarteten Termin in einem Luxushotel im Finanzzentrum der britischen Hauptstadt kaum Neuigkeiten zu erzählen. "Wir treiben die größte Transformation in der Geschichte des Unternehmens voran", so Stern vor Journalisten. Eine von manchen Marktteilnehmern erwartete Anpassung der Strategie blieb aus. Stattdessen präsentierte Österreichs größter Industriekonzern ein neues Logo, das dem Wandel zu einem nachhaltigen Chemie-, Kraftstoff- und Energieunternehmen besser Rechnung tragen soll. Bis spätestens 2050 will OMV die Produktion von Öl und Gas einstellen.