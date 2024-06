DAX 40 Ausblick: Zinssorgen belasten – 18.000 Punkte im Fokus

Am letzten Tag der Handelswoche dürften sich Anleger weiterhin mit geldpolitischen Unwägbarkeiten konfrontiert sehen. Nach der US-Notenbanksitzung vom vergangenen Mittwoch dominiert die Enttäuschung darüber, dass die Zinsen in den USA wohl doch auf höherem Terrain verweilen dürften als gedacht.

Am Nachmittag gilt es weitere Konjunkturdaten aus den USA zu verarbeiten.

Zinssenkungsfantasien bleiben gedämpft – Fed-Sitzung wirkt nach

Dass sich Anleger auf ein anhaltend hohes Zinsniveau in den USA einstellen müssen, schmälert die Attraktivität von Anteilsscheinen gegenüber festverzinslichen Anlagen.

Wie erwartet hatte die US-Notenbank am vergangenen Mittwoch keine Änderung am aktuellen Leitzins vorgenommen, welches derzeit bei 5,25-5,50 Prozent notiert.

Gleichzeitig rechnet die Fed im Mittel für das laufende Jahr nur noch mit einer Zinssenkung, nachdem sie im März noch insgesamt drei Zinsschritte in Aussicht gestellt hatte.

