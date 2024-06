EQS-News: Enapter AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Enapter AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu



CORPORATE NEWS

Berlin, 20. Juni 2024. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung in Berlin abgehalten. Die Aktionäre der Gesellschaft haben sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Unter anderem wurde Frau Eva Katheder neu in den Aufsichtsrat von Enapter gewählt. Frau Katheder verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzbranche und übernahm in den vergangenen Jahren zahlreiche Führungs- und Organfunktionen bei börsen- und nicht-börsennotierten Unternehmen. Zu den Schwerpunkten ihrer Beratungstätigkeiten gehören u.a. die Bereiche Private Equity/Venture Capital, Beteiligungsunternehmen sowie IOT/Smart Home. Mit der Wahl von Frau Katheder in den Aufsichtsrat von Enapter wurde ebenfalls der bestehende Aufsichtsrat aus den Mitgliedern Herrn Armin Steiner, Herrn Ragnar Kruse, Herrn Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter wieder gewählt.

Des Weiteren wurde auf der Hauptversammlung die Schaffung eines genehmigten Kapitals von bis zu 13.597.500,00 Euro beschlossen. Das genehmigte Kapital soll die Flexibilität der Gesellschaft auf ihrem eingeschlagenen Wachstumspfad erhöhen und ihr im Interesse der Aktionäre zusätzliche Handlungsmöglichkeiten einräumen.

Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 69,95 Prozent des Aktienkapitals vertreten. Details zur Hauptversammlung sowie die vollständigen Abstimmungsergebnisse sind auf der Website von Enapter www.enapterag.de im Bereich Investor Relations abrufbar.

Über Enapter

Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren – sogenannte Elektrolyseure – herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit von mehr als 340 Kunden in über 50 Ländern, unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation, eingesetzt. Die Enapter Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen R&D und Produktionsstandort in Italien. Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.



Weiterführende Informationen

