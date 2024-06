Wochenrückblick – Konzentration auf Europa

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



In der vergangenen Börsenwoche stand Europa sowohl konjunkturell als auch auf der Unternehmensseite im Fokus. Unternehmensseitig bestaunten Anlegerinnen und Anleger Kurseinstürze von bis zu 30 Prozent in den Nebenwerten Zeiss und SMA-Solar. Konjunkturell standen in Deutschland neue Wirtschaftsprognosen sowie Zinsentscheidungen der Schweiz und des Vereinigten Königreiches aus.





Kurseinbrüche von bis zu 30 Prozent – Nebenwerte im Fokus



Den Wochenstart eröffnete überraschender Weise der Medizintechnikkonzern Carl-Zeiss Meditec. Das Unternehmen hat aufgrund der unerwartet langsamen Erholung des Gerätegeschäfts seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gekappt. Dies teilte das im MDax® notierte Unternehmen am Montag mit, weshalb folglich auch der Aktienkurs deutlich reagierte. Wie der Medizinkonzern Carl-Zeiss am Montag mittteilte, rechnet das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr nur noch mit einem Umsatz von rund 2 Milliarden Euro. Zuvor peilte das MDAX®-Unternehmen eine Umsatzspanne von 2,1 bis 2,15 Milliarden Euro an. Negative Anpassungen des Geschäftsausblicks bleiben am Finanzmarkt nicht ungestraft. Am späten Vormittag sackten die Papiere in der Spitze um ca. 11 Prozent ab und notierten zuletzt auf einem Niveau von 64,75 Euro.



Einen weiteren und durchaus stärkeren Kurseinsturz konnten Anlegerinnen und Anleger am Mittwoch verfolgen, denn der deutsche Solartechnik-Hersteller SMA Solar Technology korrigierte ebenfalls seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2024 und sorgt für eine Talfahrt seiner Papiere von über 30 Prozent. Der Vorstand des Wechselrichterherstellers schraubte die Gewinnprognose kräftig nach unten und plant nunmehr mit einem EBITDA zwischen 80 und 130 Millionen Euro. Zuvor lag die EBITDA-Prognose in einer Spanne zwischen 220 bis 290 Millionen Euro. Zwischenzeitlich vielen die SMA-Papiere um über 30 Prozent und notieren mit Blick in Richtung Wochenende bei ca. 28,80 Euro.







Wir bleiben in Deutschland, denn am Donnerstag schauten die Börsianer auf konjunkturelle Nachrichten aus München. Laut dem ifo-Institut stehen die Zeichen für den Wirtschaftsstandort Deutschland erst einmal auf Erholung. Das ifo-Institut prognostiziert einen Rückgang der Inflation und auch die deutsche Wirtschaft soll im laufenden Jahr ein leichtes Wachstum verzeichnen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt dürfte um 0,4 Prozent zulegen anstatt der im März erwarteten 0,2 Prozent. Laut dem ifo-Konjunkturchef arbeitet sich die deutsche Wirtschaft langsam aus der Krise. Besonders der weltweite Handel mit Waren und auch die globale Industrieproduktion dürften sich insbesondere ab der zweiten Jahreshälfte weiter erholen, so das Institut. Diese Entwicklung wird von der Lockerung der Geldpolitik getragen. Das Münchener ifo-Institut rechnet mit zwei weiteren Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) im laufenden Jahr.Am Donnerstag standen die Zinsenscheidungen der Schweiz und des Vereinigten Königreichs aus. Den Beginn machte die schweizerische Nationalbank. Diese legt nach der Zinswende im März nach und senkt ihren Leitsatz nun zum zweiten Mal in Folge. Der Zins wird um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent gesenkt. In der Folge wertete der Schweizer Franken gegenüber dem Euro leicht um 0,3 Prozent ab. Der Währungshüter kündigte an, die Inflationsentwicklung weiter genau zu beobachten und die Geldpolitik, wenn nötig anzupassen und sicherzustellen, dass die Inflation weiterhin im Bereich der Preisstabilität notiert.Zu keiner Veränderung hingegen kam es in Großbritannien. Obgleich die britische Inflationsrate von 2,3 Prozent im April auf 2,0 Prozent im Mai gefallen ist und somit das Inflationsziel der Bank of England (BoE) erreicht wurde, beließ die Nationalbank den Leitsatz auf einem Niveau von 5,25 Prozent. Angesichts der anhaltend hohen Inflation im Dienstleistungssektor befürchtet die BoE ein Wiederanziehen der allgemeinen Inflationsrate. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird die Bank of England im August die Leitzinswende einläuten.Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort haben veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von „Jörgs Chartschule“.Quelle: HSBCDieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier . Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann."DAX®", "TecDAX®", "MDAX®", "VDAX-NEW®", "SDAX®", "DivDAX®", "X-DAX®" und "GEX®" sind eingetragene Marken der Qontigo Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der Qontigo Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.EURO STOXX 50®, STOXX 50®, STOXX® 600 und seine Marken, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50® DVP, EURO STOXX® Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd. Die Finanzinstrumente werden von STOXX Ltd., der Deutsche Börse AG oder einer ihrer verbundenen Gesellschaften nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.Der "S&P 500®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500®.Nasdaq® und Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben.Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.Der "Dow Jones Industrial Average®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average®.Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf