IRW-News: Calibre Mining Corp. : Calibre Mining wird in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen

IRW-PRESS: Calibre Mining Corp. : Calibre Mining wird in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen

Vancouver, B.C. - 24. Juni 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien mit der Eröffnung des Handels an der Toronto Stock Exchange (die "TSX") am 24. Juni 2024 in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen werden.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: "Unsere Aufnahme in den S&P/TSX Composite Index ist ein weiterer stolzer Meilenstein für Calibre und spiegelt den bedeutenden Wert wider, den wir für unsere Aktionäre schaffen, während wir das Unternehmen erfolgreich ausbauen. Wir freuen uns auf das erhöhte Engagement, das breitere Spektrum an potenziellen Investoren, die verbesserte Liquidität und die Handelsflexibilität, die die Aufnahme in den S&P/TSX Composite Index bieten kann, während wir unsere Strategie umsetzen, um weiterhin langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."

Über den S&P/TSX Composite Index

Der S&P/TSX Composite Index ist der Leitindex für den kanadischen Aktienmarkt, der breiteste in der S&P/TSX-Familie und bildet die Grundlage für mehrere Unterindizes, einschließlich des S&P/TSX Global Mining Index. Der S&P/TSX Composite Index umfasst die größten und liquidesten Unternehmen an der Toronto Stock Exchange. Die Aufnahme in den S&P/TSX Composite Index kann die Beteiligung an der Investorenbasis eines Unternehmens potenziell erweitern, indem sie Investitionen von Indexfonds und ähnlichen Anlageinstrumenten ermöglicht.

Über Calibre

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen .

IM NAMEN DES VORSTANDES

"Darren Hall"

Darren Hall, Präsident und Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

SVP Unternehmensentwicklung & IR

T: 604.628.1012

E: calibre@calibremining.com

W: www.calibremining.com

Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

https://twitter.com/CalibreMiningCo

https://www.facebook.com/CalibreMining

https://ca.linkedin.com/company/calibre-mining-corp-cxb-

https://www.youtube.com/@calibreminingcorp

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen von Calibre in Bezug auf zukünftige Geschäftsaktivitäten und Betriebsleistungen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Calibre für die Zukunft erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und häufig durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten", "sollten" oder "könnten". Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie im Jahresbericht von Calibre für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie in der Management Discussion and Analysis für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, die alle auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre auswirken können, wie z. B. potenzielle Sanktionen, die infolge der United States Executive Order 13851 vom 24. Oktober 2022 verhängt wurden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beruhen auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung von Calibre zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76035

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76035&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13000C2058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.