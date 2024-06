ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für SMA Solar auf 31 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 53 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Eine Nachfrageerholung sei nur schwer einschätzbar, schrieb Analyst Lasse Stüben am Dienstagabend nach der Prognosesendung des Solarzulieferers. Man könne zwar argumentieren, dass die Aktie auch bei gesenkten Erwartungen günstig sei, er rechne in den kommenden Monaten aber nicht mit guten Nachrichten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

