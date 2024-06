Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien/Partnerschaft

Edenblick: Feierliche Grundsteinlegung für 90 Wohnungen in Oberägeri



Oberägeri ZG, 26. Juni 2024 – Mobimo legt gemeinsam mit Käuferinnen und Käufern und den Projektpartnern den Grundstein für die Überbauung Edenblick in Oberägeri am Ägerisee. Es entstehen 90 Wohnungen im Stockwerkeigentum.

Nach den Plänen von GKS Architekten Generalplaner Luzern realisiert Mobimo mit der Überbauung Edenblick zehn Mehrfamilienhäuser mit 90 modernen 2.5- bis 5.5-Zimmer-Eigentumswohnungen. Die Wohnungen befinden sich an einer einzigartigen Südhang-Lage am Lutisbachweg in der attraktiven Zuger Gemeinde Oberägeri. Die Aussicht auf den malerischen Ägerisee und die Berge ist einmalig. Die qualitätsvolle Architektur, die modernen Grundrisse, die grosszügigen Terrassen und Sitzplätze, die gemeinschaftlichen Frei- und Grünflächen schaffen einen Lebensraum der Extraklasse. Entsprechend hoch ist die Nachfrage. Bereits sind zwei Drittel der Wohnungen verkauft oder reserviert. Die nun erfolgte Grundsteinlegung ist ein Meilenstein.

Örtliche Gegebenheiten nachhaltig nutzen

Auch in der Nachhaltigkeit zeichnet sich das Projekt aus. Mittels einer Seewasserfassung wird das Seewasser aus dem Ägerisee für eine weitestgehend CO2-neutrale Wärme und Kühlung der Wohnungen genutzt. Hinzu kommt eine eigene Photovoltaikanlage auf jedem der zehn Gebäude, die dank einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) für die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner neben eigenem CO2-neutralen Strom weitere vorteilhafte Konditionen bringt.

Die Eigentümerinnen und Eigentümer können voraussichtlich Ende 2025/Anfang 2026 in ihre neuen Wohnungen einziehen. Mehr Informationen gibt es auf der Projektwebsite www.edenblick.ch.



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Welbergen, Leiter Corporate Communication

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86

www.mobimo.ch



Über Mobimo:

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,6 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

