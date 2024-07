Dax startet nach Frankreich-Wahl im Plus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach der ersten Wahlrunde in Frankreich haben sich die Dax-Anleger zunächst erleichtert gezeigt.

Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Montag in den ersten Handelsminuten um bis zu 1,2 Prozent auf 18.461 Punkte. "An den Börsen herrscht heute Erleichterung darüber, dass es im 1. Wahlgang weder einen Durchlauf für rechts noch für links gab", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Die Aussicht, dass der Rassemblement National die angestrebte absolute Mehrheit nächste Woche verfehlen könnte, gibt den Börsen schon heute Auftrieb."

Die Partei von Marine Le Pen erhielt zusammen mit ihren Verbündeten laut dem offiziellen Endergebnis 33 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei landete das Linksbündnis mit 28 Prozent. Das Mitte-Lager von Präsident Emmanuel Macron, der selbst nicht zur Wahl stand, kam bei der Abstimmung auf 20 Prozent. Die genaue Verteilung der Sitze in der Nationalversammlung entscheidet sich erst nach der zweiten Wahlrunde am kommenden Sonntag. Die Ankündigung der vorgezogenen Wahl durch Macron am 9. Juni hatte für Wirbel an den Finanzmärkten gesorgt.

