EQS-News: Vermögensverwaltung EV Digital Invest Assets Management AG mit Höchstnote vom Wirtschaftsmagazin Capital ausgezeichnet

Vermögensverwaltung EV Digital Invest Assets Management AG mit Höchstnote vom Wirtschaftsmagazin Capital ausgezeichnet



02.07.2024 / 08:00 CET/CEST

5 Sterne-Topbewertung vom renommierten Wirtschaftsmagazin Capital für die EV Digital Invest Assets Management AG

„Digital Invest Assets“ zählt auch im Jahr 2024 zu den 10 besten Vermögensverwaltungen in Deutschland

Bestätigung der Positionierung der EV Digital Invest Gruppe als Qualitätsführer im Angebot exklusiver Finanzprodukte

Berlin, 02. Juli 2024. Die EV Digital Invest Assets Management AG, eine 100-prozentige Tochter der EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5) – Betreiberin u.a. der Online-Investmentplattform „Digital Invest Assets“ – wurde erneut mit der 5 Sterne-Höchstnote des renommierten Wirtschaftsmagazins Capital ausgezeichnet. Capital zählt zu den meistgelesenen Wirtschaftsmagazinen Deutschlands. In der aktuellen Ausgabe (07/2024) testete Capital in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Institut für Vermögensaufbau (IVA) 123 unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und analysierte dabei rund 69.000 echte Kundendepots. Mit einem hervorragenden Ergebnis für die EV Digital Invest Assets Management AG: Als einer von nur 10 Vermögensverwaltern hat sie die Höchstnote von 5 Sternen erhalten.



Unter der Marke „Digital Invest Assets“ bietet die EV Digital Invest Assets Management AG digitale Investmentmöglichkeiten an, die vom Tagesgeldkonto über effiziente ETF-Portfolios für den allgemeinen Vermögenserhalt und -aufbau sowie individuelle Anlagelösungen reichen. Die Portfolios werden vom Investment-Team seit vielen Jahren eigenständig nach wissenschaftlichen Erkenntnissen moderner Portfoliotheorien zusammengestellt und laufend überwacht. Durch die langjährige Erfahrung des Teams in der Verwaltung institutioneller und privater Vermögen werden für jeden Kunden passgenaue Lösungen gefunden und laufend an die jeweilige Marktsituation angepasst. Die 5 Sterne-Auszeichnung bestätigt das kontinuierliche Engagement für herausragende Vermögensverwaltung sowie den erstklassigen Kundenservice.



Björn Siegismund, CEO, EV Digital Invest Assets Management AG: „Diese Ehrung ist eine Bestätigung für uns, dass sich langjährige Erfahrung und unsere intensive Arbeit letztlich auszahlen und wir unseren Kunden erstklassige Vermögensanlagen liefern können. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen und nehmen die damit verbundene Verantwortung sehr ernst. Umso schöner ist es, wiederholt für unsere Arbeit von unabhängiger Seite ausgezeichnet zu werden.“



Lars Kalwitzke, CFO, EV Digital Invest Assets Management AG: „Dass wir in allen Depotklassen Topbewertungen erzielt haben, bestätigt uns in dem Einsatz, unsere ETF-Portfolios effizient und mit großer Sorgfalt zu steuern. Unser größtes Augenmerk wird auch zukünftig im engen Kundenkontakt liegen, um die individuellen Bedürfnisse, Ziele und Risikobereitschaft unserer Kunden zu verstehen und passgenaue Lösungen zu bieten.“



Intensiver Testprozess durch Capital

Die Vermögensverwaltung rund um die Vorstände Lars Kalwitzke und Björn Siegismund erhält das Capital-Siegel bereits zum dritten Jahr in Folge. 2022 erzielten sie erstmals die Höchstnote. Das Wirtschaftsmagazin Capital hat für seinen Test einen umfassenden und detaillierten Bewertungsprozess durchgeführt. Im Fall der EV Digital Invest Assets Management AG wurde dabei die tatsächliche Performance von insgesamt 283 Depots durch Capital analysiert. Mit dem Ergebnis: Die EV Digital Invest Assets Management AG konnte in allen Kategorien überzeugen und erzielte so das bestmögliche Ergebnis. Besonders viele Punkte sammelte der Vermögensverwalter in den Kategorien Portfoliostruktur und Produktumsetzung.



Mit Blick auf die Portfoliostruktur wurde geprüft, wie diversifiziert und ausgewogen die Portfolios sind, um die bestmögliche Risikostreuung zu gewährleisten. „Digital Invest Assets“ bietet neben einem defensiv ausgerichteten Liquid Portfolio auch ein Balance Portfolio mit aktienähnlichen Renditen bei einem Drittel des Marktrisikos sowie ein Future Portfolio, in welchem Zukunftsthemen wie der Klimawandel, Blockchain oder Healthcare mit der Chance auf hohes Renditepotential im Fokus stehen.



Darüber hinaus wurde bewertet, wie gut die Vermögensverwalter in der Lage sind, ihre Anlagestrategien in konkrete Anlageprodukte umzusetzen und andererseits potenzielle Risiken zu identifizieren und zu minimieren. Außerdem hat Capital die Kostenstruktur untersucht, um sicherzustellen, dass die Dienstleistungen der Vermögensverwalter kosteneffizient und transparent sind.



Erfolgreiche Expansionsstrategie

Die EV Digital Invest AG hat im Rahmen ihrer Expansionsstrategie im Juni 2023 die EV Digital Invest Assets Management AG (vormals wevest Vermögensverwaltung AG) übernommen. Dadurch konnte das Angebot an hochwertigen Finanzprodukten – im Rahmen der Multi-Marken-Strategie mit den beiden Investmentplattformen „Digital Invest Assets“ sowie „Engel & Völkers Digital Invest“ – für die Kunden beider Unternehmen gezielt erweitert werden.



Karl Poerschke, COO, EV Digital Invest AG und Aufsichtsrat der EV Digital Invest Assets Management AG: „Die5 Sterne-Auszeichnung bestätigt die herausragende Qualität unserer Vermögensverwaltung und bekräftigt unsere Entscheidung, unter der Marke ‚Digital Invest Assets‘ erstklassige Investmentprodukte ohne Immobilienbezug anzubieten. Damit haben wir einen entscheidenden Meilenstein unserer Strategie erreicht, ein digitales, integriertes Ökosystem von qualitativ hochwertigen und exklusiven Finanzprodukten mit und ohne Immobilienbezug zu schaffen.“













Über EV Digital Invest AG

Die EV Digital Invest AG, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, bietet Investoren auf ihren digitalen Investmentplattformen ein breites Produkt- und Serviceangebot über verschiedene Anlageklassen – von Immobilieninvestments in verschiedenen Assetklassen, über ein Tagesgeldkonto und ETFs bis hin zur vollständigen Vermögensverwaltung. Unter den beiden Marken „Engel & Völkers Digital Invest“ sowie „Digital Invest Assets“ können Anleger von einem Euro bis zu mehreren Millionen Euro investieren – mit und ohne Immobilienbezug. Mit einer nachhaltigen und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie verfügt das Unternehmen über eine starke Positionierung in attraktiven Wachstumsmärkten.



Unter der Marke „Digital Invest Assets“ bietet das Unternehmen digitale Investmentmöglichkeiten ohne Immobilienbezug an. Das Angebot umfasst ein Tagesgeldkonto, effiziente ETF-Portfolios für den allgemeinen Vermögenserhalt und -aufbau sowie individuelle Anlagelösungen – maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Ziele vermögender Kunden/Investoren. Der Vermögensverwalter wurde erneut vom unabhängigen Wirtschaftsmagazin Capital mit der 5 Sterne-Höchstnote als einer der besten Vermögensverwalter Deutschlands ausgezeichnet.





Weitere Informationen: www.digitalinvest-assets.de





EV Digital Invest AG

Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG

Joachimsthaler Str. 12

10719 Berlin



Kontakt:

Kirchhoff Consult, Jan Hutterer

Borselstraße 20, 22765 Hamburg

Phone: +49 40 60 91 86 65

E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de

02.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: EV Digital Invest AG Joachimsthaler Straße 10 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 403 69 15 21 E-Mail: info@ev-digitalinvest.de Internet: www.ev-digitalinvest.de ISIN: DE000A3DD6W5 WKN: A3DD6W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1937275

1937275 02.07.2024 CET/CEST