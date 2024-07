mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Sonstiges

TalkTalk präsentiert neues Produktportfolio und Jubiläums-Deal



08.07.2024 / 06:45 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 8. Juli 2024

Der Mobile Virtual Network Operator (MVNO) TalkTalk hat sein Produktportfolio, bestehend aus Abos für Mobilfunk, Festnetz und Internet, neu gestaltet. Zum 25-jährigen Jubiläum hat TalkTalk zudem ein attraktives All-in-Mobilabo für CHF 25.– pro Monat entwickelt.

Der MVNO TalkTalk hat sein Produktportfolio angepasst und dazu spannende Promotionen lanciert. «Attraktive Angebote anzubieten und damit weiter zu wachsen, ist unser oberster Fokus bei TalkTalk. Unser neues Portfolio ist übersichtlich gestaltet und bietet für alle Kundenbedürfnisse etwas. Zudem gibt es regelmässig spannende Deals und Promotionen», sagt Maud Hoffmann, Chief MVNO & Digital Officer von mobilezone Schweiz. Alle Angebote sind online oder in über 125 mobilezone Shops erhältlich.

Einfache Angebotsgestaltung mit Flex-Option

Die Angebotsstruktur mit den drei Abos Basic, Swiss und International macht es den Kunden einfach, das passende Abo zu finden. Die Swiss- und International-Abos sind mit der Zusatzoption «Flex» ohne Mindestvertragsdauer erhältlich. Die Flex-Option eignet sich besonders für Personen, die sich nicht 24 Monate binden möchten.

Promotionen zum 25-jährigen Bestehen von TalkTalk

Zur Lancierung des neuen Portfolios hat TalkTalk zwei Promotionen entwickelt: Das Mobilabo Swiss ist für CHF 19.95 statt 39.95 und das International S-Abo für CHF 22.95 statt 59.95 pro Monat erhältlich. Passend zum 25-jährigen Jubiläum lanciert TalkTalk zusätzlich ein ALL IN-Abo für CHF 25.– pro Monat. Das Angebot umfasst unbegrenzt Daten und Telefonie im In- und Ausland (EU, UK, USA/CAN, Türkei). Eine weitere Neuerung bietet TalkTalk mit den attraktiven Ausland-Paketen für den Balkan an: Bereits ab CHF 18.- ist damit 1 GB Daten für Albanien, Bosnien & Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nord-Mazedonien und Serbien erhältlich.

Mit Kombi-Angeboten profitieren

Zum Portfolio von TalkTalk gehören auch Internet- und TV-Angebote. Kunden von TalkTalk profitieren besonders, wenn sie diese Abos kombinieren. So gibt es Internet in Kombination mit einem Mobilabo schon ab CHF 59.95 pro Monat, oder Internet, TV und Mobile ab CHF 79.95 pro Monat, wobei beispielsweise das Mobilabo Swiss bereits ab CHF 10.– statt 39.95 pro Monat erhältlich ist.

Prepaid-Angebote

Neben verschiedenen Mobilabo-Modellen bietet TalkTalk auch Prepaid-Varianten an. Beispielsweise profitieren Touristen oder Kurzaufenthalter besonders von den Season Produkten.

Weiterführende Informationen zu den Angeboten unter www.talktalk.ch und www.talktalk.ch/de/mobile/ausland-und-roaming-tarife.html.

Medienmitteilung (PDF)

Kontakt für Medienschaffende

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

media@talktalk.ch

Über TalkTalk

TalkTalk ist ein Mobile Virtual Network Operator (MVNO) mit Sitz in Rotkreuz. Das Unternehmen bietet als Mobilfunkanbieter ohne eigene Netzinfrastruktur seinen Kunden in der Schweiz Abos für Mobilfunk, Festnetztelefonie und Internet auf dem Netz von Sunrise an. TalkTalk gehört zur mobilezone Gruppe.

www.talktalk.ch

Sprache: Deutsch Unternehmen: mobilezone holding ag Suurstoffi 22 6343 Rotkreuz Schweiz Telefon: 041 400 24 24 E-Mail: mobilezoneholding@mobilezone.ch Internet: mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch ISIN: CH0276837694 Valorennummer: A14R33 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1940907

