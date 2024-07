DAX 40 Ausblick: Hochspannung vor US-Inflation – Startschuss zur US-Berichtssaison im Fokus

Mit Hochspannung blicken Anleger am heutigen Donnerstag auf die Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten. Dass die Inflation hierzulande weiter abebbt, könnte die Zinssenkungsfantasien in der Eurozone möglicherweise weiter beflügeln. Auch am Freitag dürften erneut US-Preisdaten sowie der Beginn der US-Berichtssaison im Fokus stehen.

Deutsche Inflation lässt trotz laufender EM nach – Anleger hoffen auf weitere EZB-Zinssenkung im September

Die Inflation in Deutschland hat trotz der laufenden Fußballeuropameisterschaft hierzulande wieder nachgelassen. So verteuerten sich Waren und Dienstleistungen im Mittel um 2,2 Prozent, nach 2,4 Prozent im Mai, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. „Die Energie- und Nahrungsmittelpreise dämpfen seit Jahresbeginn die Inflationsrate“, hieß es. „Demgegenüber beobachten wir weiterhin überdurchschnittliche Preiserhöhungen bei Dienstleistungen.“

