IRW-News: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre sichert sich verbindliche Abnahmevereinbarung für La Guitarra

Vancouver, British Columbia - 15. Juli 2024 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM, OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/ - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen verbindlichen Abnahmevertrag mit dem in der Schweiz ansässigen globalen Mineralienhändler MRI Trading AG ("MRI") für 100 % der Konzentratverkäufe aus der Silber-Gold-Mine Guitarra in Mexiko mit einer Laufzeit von 24 Monaten unterzeichnet hat.

Alex Langer, President und CEO von Sierra Madre, erklärt: "Obwohl wir ein großes Interesse und mehrere Angebote von verschiedenen Parteien für das Silber-Gold-Konzentrat von Guitarra erhalten haben, haben wir uns letztendlich für einen Vertrag mit MRI entschieden. MRI hatte das Konzentrat bereits aus der Zeit erhalten, als die Mine zuletzt im Jahr 2018 in Produktion war, und kennt die hohe Qualität des Materials. Wir sind mit den Bedingungen dieses Abkommens sehr zufrieden und die Dauer von 24 Monaten steht im Einklang mit der kürzlich abgeschlossenen Darlehensfazilität in Höhe von 5 Millionen US$ mit First Majestic Silver Corp. Diese Abnahmevereinbarung ist ein wichtiger letzter Schritt, der für eine mögliche Wiederaufnahme von La Guitarra erforderlich ist."

Über MRI Trading AG

MRI ist ein führendes Unternehmen im Handel mit Metallen und Mineralien, Erdölprodukten, Schüttgut und Fracht. Das Unternehmen ist auf Nichteisenerze, Konzentrate, raffinierte Metalle und Edelmetalle sowie deren Nebenprodukte für einen weltweiten Kundenstamm in der Verhüttung und Verarbeitung spezialisiert.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV:SM),(OTCQX:SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Evaluierung des Potenzials für die Wiederinbetriebnahme der Mine Guitarra im mexikanischen Bergbaurevier Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine Guitarra handelt es sich um eine genehmigte, ehemals produzierende Untertagemine, zu der eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war.

Das +2.600 ha große Projekt Tepic beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Exploration und Entwicklung von mehr als 22 Mio. Unzen Gold und 600 Mio. Unzen Silber in Form von Mineralreserven und Mineralressourcen gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Im Namen des Vorstandes von Sierra Madre Gold and Silver Ltd,

"Alexander Langer"

Alexander Langer

Präsident, Hauptgeschäftsführer und Direktor

1-604-765-1604

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtiger Hinweis

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt", "zielt ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Sätze oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden", eintreten oder erreicht werden.

Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

