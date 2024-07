WDH 2: EssilorLuxottica kauft Streetwear-Marke Supreme und Medizintechnikfirma

(Tippfehler in Überschrift und im 1. Satz berichtigt: Streetwear)

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der französisch-italienische Brillenkonzern EssilorLuxottica übernimmt die Streetwear-Marke Supreme von der VF Corp. Dafür legt das Unternehmen 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,4 Mrd Euro) auf den Tisch, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hieß. Damit sichert sich EssilorLuxottica ein weiteres Lifestyle-Label. Zum Konzern gehören bereit Ray-Ban oder Oakley. Am Markt sieht man die Übernahme mit Skepsis. Die Aktie verlor in Paris am Mittag mehr als fünf Prozent.

Supreme war 1994 als Bekleidungsmarke für Skater gegründet worden. Die einstige Kultmarke ist mittlerweile im Mainstream angekommen und für Kooperationen mit Louis Vuitton oder The North Face bekannt.

Zudem übernimmt EssilorLuxottica eine Mehrheitsbeteiligung von 80 Prozent an Heidelberg Engineering. Das deutsche Unternehmen ist auf Diagnostiklösungen, digitale chirurgische Technologien und Gesundheitspflege-IT für die klinische Augenheilkunde spezialisiert. Der Zukauf soll das Medizintechnikgeschäft von EssilorLuxottica stärken./nas/men/jha/