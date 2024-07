GNW-Adhoc: BAWAG Group: Q2 2024 Nettogewinn von 175 Mio. ? und RoTCE von 24,3%

^* Q2 '24 Nettogewinn in Höhe von 175 Mio. EUR, EPS von 2,22 EUR und RoTCE von

24,3% * Kundeneinlagen +1% und Kundenkredite -1% gegenüber Q1'24 (jeweils im Durchschnitt) * Ergebnis vor Risikokosten in Höhe von 263 Mio. EUR (+2% im Vergleich zum Vorquartal) und Cost-Income-Quote von 32,6% * Risikokosten-Quote von 27 Basispunkten ? NPL-Quote bei 1,1% * H1 '24 Nettogewinn von 342 Mio. EUR (+7% ggü. H1 '23) und RoTCE von 24,0% * CET1 Quote von 16,5% nach Abzug der abgegrenzten Dividende in Höhe von 188 Mio. EUR für 1. Halbjahr 2024 * Unterzeichnung eines Kaufvertrags zum Erwerb von Barclays Consumer Bank Europe im Juli 2024 ? zweiter strategischer Zukauf im Jahr 2024 unterzeichnet

* 2024 Ziele bestätigt: Ergebnis vor Steuern > 920 Mio. EUR, RoTCE > 20% und CIR

