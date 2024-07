EQS-Adhoc: Salzgitter Aktiengesellschaft: Salzgitter-Konzern mit ausgeglichenem Vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr 2024

EQS-Ad-hoc: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Salzgitter Aktiengesellschaft: Salzgitter-Konzern mit ausgeglichenem Vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr 2024



19.07.2024 / 15:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Salzgitter-Konzern erzielte nach jetzt vorliegenden, noch vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 einen Außenumsatz von 5,2 Mrd. € (H1 2023: 5,8 Mrd. €), ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 233,6 Mio. € (H1 2023: 429,3 Mio. €) sowie 11,5 Mio. € Vorsteuergewinn (H1 2023: 211,0 Mio. €). Das Resultat beinhaltet 70,6 Mio. € Beitrag des nach der Equity-Methode (IFRS-Bilanzierung) bilanzierten Engagements an der Aurubis AG (H1 2023: –2,4 Mio. €). Aurubis hat in ihrer eigenen Berichterstattung die Vorjahreszahlen angepasst („Restatement“). Diese Restatement-Auswirkungen sind in den hier genannten Vergleichswerten der Salzgitter AG anteilig berücksichtigt.

Dementsprechend verzeichnete der Salzgitter-Konzern im zweiten Quartal 2024 2,6 Mrd. € Außenumsatz (Q2 2023: 2,9 Mrd. €), 107,2 Mio. € EBITDA (Q2 2023: 139,3 Mio. €) sowie –5,7 Mio. € Ergebnis vor Steuern (Q2 2023: 27,3 Mio. €).

Weitere Details zum Abschluss des ersten Halbjahres 2024 werden wie vorgesehen am 12. August 2024 veröffentlicht.

Kontakt:

Markus Heidler

Leiter Investor Relations

Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter

Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

E-Mail ir@salzgitter-ag.de

Ende der Insiderinformation

19.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Salzgitter Aktiengesellschaft Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter Deutschland Telefon: +49 5341 21-01 Fax: +49 5341 21-2727 E-Mail: info@salzgitter-ag.de Internet: www.salzgitter-ag.de ISIN: DE0006202005 WKN: 620200 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1950331

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1950331 19.07.2024 CET/CEST