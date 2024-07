Microsoft-Aktie: Weltweit Probleme bei Airlines, IT und Banken

Ein globaler Ausfall von Microsoft-Betriebssystemen führt aktuell zu weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens. IT-Unternehmen, Banken und die Flugverkehrsbranche weltweit berichten von erheblichen technischen Störungen. An den europäischen Aktienmärkten werden kurzfristig neue Verkaufsakzente gesetzt. Der deutsche Leitindex DAX wird derzeit auf 18.212 Punkte taxiert und liegt damit rund 0,75 Prozent tiefer als am Vortag. Der Broker IG taxiert die Aktie von Microsoft vorbörslich auf 432,10 US-Dollar, was einem Rückgang von rund 2 Prozent im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss entspricht.

Technische Analyse: Microsoft-Aktie an entscheidender Stelle

Die Microsoft-Aktie steht an einem kritischen Punkt. Seit Anfang Juli hat sie bereits fast 8 Prozent ihres Wertes eingebüßt, was hauptsächlich durch den anhaltenden Abwärtstrend und den Druck auf KI-Aktien und Technologiewerte verursacht wird. Hinzu kommt nun auch der weltweite Ausfall von Microsoft-Betriebssystemen, der für weiteres Abwärtspotential sorgt, insbesondere am heutigen kleinen Verfallstag an den Börsen. Vorbörslich zeigt sich die Schwäche der Aktie bereits deutlich; der Broker IG taxiert die Aktie zurzeit rund zwei Prozent niedriger.