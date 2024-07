EQS-News: hep solar mit guten Fortschritten in den USA: Solarpark Perendale bereits fertiggestellt; Baubeginn der Solarparks Dill und McDowell im September erwartet

EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

hep solar mit guten Fortschritten in den USA: Solarpark Perendale bereits fertiggestellt; Baubeginn der Solarparks Dill und McDowell im September erwartet



Güglingen, 23. Juli 2024 – Der Solarspezialist hep solar macht gute Fortschritte bei seinen Solarprojekten in Amerika: Das Solarprojekt Perendale in Mocksville, North Carolina, ist fertig gebaut. Zudem laufen die Vorbereitungen für die beiden Parks Dill und McDowell, ebenfalls in North Carolina gelegen, nach Plan. Der Bau beider Projekte kann voraussichtlich im September beginnen.

Der Solarpark Perendale, ein Projekt, das von der hep Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) verwaltet wird, ist seit Kurzem fertig gebaut und wurde testweise an das Stromnetz angebunden. Knapp 18.200 Module werden künftig eine Kapazität von rund 9,8 MWp (DC) aufweisen. Abnehmer des produzierten Stroms wird Energy United sein, eine große Elektrizitätsgenossenschaft in North Carolina.

Planmäßige Vorbereitungen bei den Solarparks Dill und McDowell

Ebenfalls in der Piedmont-Region von North Carolina befinden sich die Solarparks Dill mit einer Kapazität von rund 13,3 MWp (DC) und McDowell mit einer Kapazität von rund 2,5 MWp (DC). Bei beiden Projekten werden die Bauarbeiten voraussichtlich im September beginnen und sollen rund 15 Monate für Dill und etwa 11 Monate für McDowell dauern.

Piedmont-Region in North Carolina mit idealen Bedingungen für Solarparks

Die Piedmont-Region verfügt über besondere klimatische Vorteile und ideale Bedingungen für den Bau von Solarparks. Die Appalachen im Westen bilden einen Schutzschild gegen Winterstürme und sorgen so für ein gemäßigtes Klima, während die Küstenregion von North Carolina im Osten die Wettereinflüsse des Atlantiks abschwächt. Zwischen Charlotte und Greensboro verläuft das Piedmont zwischen 200 und 270 Metern über dem Meeresspiegel. Trotz des warm-gemäßigten Klimas bietet die Region mit durchschnittlich acht Sonnenstunden pro Tag außergewöhnlich viel Sonnenschein. Zwei Drittel des Jahres scheint die Sonne mehr als sieben Stunden am Tag.



hep solar

hep solar ist ein Spezialist für Solarinvestments und Solarparks. Das inhabergeführte Familienunternehmen aus Baden-Württemberg entwickelt, baut, betreibt und finanziert Solarparks auf der ganzen Welt, aber vor allem in Deutschland, Japan und Nordamerika. Seit über 15 Jahren verbindet hep solar Know-how im operativen Umgang mit Solarparks mit hoher Kompetenz im Finanzbereich. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Projektentwicklung über den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Über internationale Solarinvestments bietet hep solar Anlegern und Investoren die Möglichkeit, sich am weltweiten Ausbau von Solarenergie zu beteiligen. hep solar beschäftigt weltweit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Niederlassungen in Deutschland, Japan, USA und Kanada.



