^HARBIN, China, July 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich ist in der Sun Island

Scenic Area von Harbin die immersive Flussufer-Performance ?Encounter Harbin", die von der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Heilongjiang geplant wurde, dem Publikum vorgestellt worden. Dies ist ein wichtiges Sommerereignis für Harbin, eine Stadt, die im Januar wegen ihres Eis- und Schneetourismus zu einer Internetsensation wurde. Internet celebrity city Harbin creates a riverside performance to attract tourists (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3107/ger) Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3107/eng) Von den Vorfahren, die sich am Wasser niederließen und über Generationen hinweg gediehen, über die Jin-Dynastie, die eine prächtige nördliche Zivilisation entwickelte, bis hin zum ?Paris des Ostens", das eine Mischung aus chinesischer und westlicher Kultur schuf. Das Publikum verfolgte Kapitel wie ?Prächtiger Wohlstand", ?Leidenschaftliche Loyalität", ?Auf der Sonneninsel" und ?Wiedersehen in Harbin" und tauchte so in die historischen Veränderungen der Stadt ein. Die 60-minütige Aufführung integriert Schauspiel, Gesang und Tanz, Akrobatik und Wasserperformances, kombiniert mit technischen Mitteln wie Wasservorhangfilmen, Feuershows, musikgesteuerten Fontänen, Laserperformances und Drohnenperformances. So entsteht eine organische Integration von Menschen, Klang, Licht, Wasser, Elektrizität, Schatten und Szenerie, die eine Reihe von schillernden Bildern präsentiert. Die Aufführung, die von einem schwergewichtigen Team entwickelt wurde, soll den Charme Harbins als historische und kulturelle Stadt, als Stadt der Helden, der Musik und von Eis und Schnee, in einer Form präsentieren, die dem Publikum Spaß macht. ?Wie bezaubernd die schöne Sonneninsel ist, mit Angelruten und Campingzelten kommen wir zur Sonneninsel..." Wenn das Lied ?Auf der Sonneninsel" erklingt, summt das Publikum mit, angesteckt von der romantischen Vitalität und dem warmen und großzügigen Geist der Stadt. Harbin verbindet Kreativität mit Technologie, Kultur mit Leidenschaft. Harbin steht nicht nur für Eis und Schnee, sondern auch für den kühlen und angenehmen Sommer und ist voll von Aufrichtigkeit und endloser Kreativität. In diesem Sommer dreht sich in Harbin alles um Themen wie Sommerfrische, Musik, Bier und Aufführungen, wobei Flüsse, Feuchtgebiete und grüne Landschaften mit kulturellen Elementen kombiniert werden, um den Besuchern ein besseres Reiseerlebnis zu bieten. In den letzten Jahren hat die Stadt Harbin in der Provinz Heilongjiang Anstrengungen in verschiedenen Bereichen unternommen, wie z. B. bei der Gestaltung des Stadtbildes, dem Bau von Tourismuseinrichtungen und der Förderung der charakteristischen Kultur, um die regionalen kulturellen Eigenheiten voll auszuschöpfen und ein individuelles geistiges Eigentum der Stadt zu schaffen, die die wachsende Vitalität der chinesischen Kulturtourismusindustrie widerspiegelt. Quelle: Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Heilongjiang °