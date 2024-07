Für den Dax zeichnen sich zur Wochenmitte nach der Kurserholung an den Vortagen Gewinnmitnahmen ab. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex am Morgen in Minus von rund einem halben Prozent auf 18.467 Punkte.

Vorgaben aus den USA sorgen für Abgabedruck. Die nach dem New Yorker Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen des E-Fahrzeugherstellers Tesla und der Google-Mutter Alphabet entfachten bei Anlegern keine Begeisterung.

Hierzulande zieht nun die Berichtssaison ebenfalls an. So steht an diesem Mittwoch die Quartalsbilanz der Deutschen Bank im Blick. Die Papiere des Geldhauses gerieten vorbörslich unter Druck. Der Konzern rutschte im zweiten Quartal wegen der Spätfolgen der Postbank-Übernahme vor mehr als zehn Jahren erwartungsgemäß in die roten Zahlen. Operativ lief es dagegen etwas besser als von Analysten erwartet.

Wall Street etwas schwächer

Nach dem starken Wochenstart haben die Anleger an den US-Börsen am Dienstag vorsichtig agiert. Die wichtigsten Indizes gaben leicht nach. Die Aufmerksamkeit verlagerte sich von der Politik auf die bald Fahrt aufnehmende Berichtssaison der Technologiekonzerne. Bereits nach Börsenschluss berichteten die Tech-Schwergewichte Tesla und Alphabet über ihre Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal.

Kursverluste in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch nachgegeben. Die nach US-Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen des E-Fahrzeugherstellers Tesla und der Google-Mutter Alphabet entfachten bei Anlegern keine Begeisterung.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.154 -1,10 Prozent Hang Seng 17.309 -0,91 Prozent CSI 300 3.419 -0,61 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 132,20 +0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,449 +0,45 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,248 +0,21 Prozent

Devisen: Euro zum US-Dollar weiter klar unter Druck

Aus der EZB gab es am Vormittag Signale für eine Leitzinssenkung im September. Dann würden mehr Wirtschaftsdaten zur Verfügung stehen, sagte Vizepräsident Luis de Guindos der spanischen Nachrichtenagentur Europa Press. Er verwies jedoch auch auf die „enorme Unsicherheit“ und dass die Notenbank bei ihren Entscheidungen „umsichtig“ vorgehen müsse.

Daten vom US-Wohnungsmarkt fielen enttäuschend aus. So sind im Juni die Verkäufe bestehender Häuser im Vergleich zum Vormonat stärker als erwartet gefallen. Die Daten belasteten die Dollar jedoch nicht.

Das politische Geschehen in den USA nach dem Rückzug von Präsident Joe Biden aus dem Präsidentschaftsrennen spielte am Devisenmarkt bisher keine große Rolle. Die Auswirkungen auf die Wahl sind noch unklar. Der Republikaner Donald Trump gilt weiterhin als Favorit. Die Unsicherheit hat jedoch zugenommen.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0848 -0,06 Prozent USD / JPY 154,44 -0,73 Prozent EUR / JPY 167,53 -0,79 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 81,18 USD +0,17 USD WTI 77,14 USD 0,18 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 217 (215) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 52 (55) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 250 (330) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STEICO AUF 31 (36) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 19 (21) EUR - 'BUY'

- EXANE BNP SENKT HUGO BOSS AUF 'UNDERPERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 32 EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 27,50 (28) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 220 (205) EUR - 'OVERWEIGHT'

- KORREKTUR: BARCLAYS LÄSST ZIEL FÜR SAP AUF 200 EUR - 'OVERWEIGHT'

- MEDIOBANCA SENKT PORSCHE AG AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 95 EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR UPS AUF 144 (150) USD - 'NEUTRAL'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR GENERAL MOTORS AUF 56 (52) USD - 'KAUFEN'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NXP AUF 285 (275) USD - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 217 (211) USD - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VISA AUF 317 (334) USD - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TESLA AUF 230 (248) USD - 'NEUTRAL'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR VISA AUF 279 (297) USD - 'NEUTRAL'

- RBC HEBT ZIEL FÜR COCA-COLA AUF 68 (65) USD - 'OUTPERFORM'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR UPS AUF 132 (158) USD - 'NEUTRAL'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR COCA-COLA AUF 65 (64) USD - 'HOLD'

- UBS HEBT ZIEL FÜR COCA-COLA AUF 76 (74) USD - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR TEXAS INSTRUMENTS AUF 185 (160)USD, 'HOLD'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR TEXAS INSTRUMENTS AUF 225 (220) USD - 'NEUTRAL'

- RBC HEBT ESTEE LAUDER AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 131 USD

- JEFFERIES SENKT CENTENE AUF 'HOLD' - ZIEL 69 USD

- BARCLAYS SENKT FACTSET AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 390 USD

- CFRA SENKT TESLA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 240 (250) USD

- RBC HEBT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 204 (200) USD - 'OUTPERFORM'

- BARCLAYS HEBT ESSITY AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 310 SEK

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 182 (243) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 4250 (4400) CHF - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT SPOTIFY AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 425 (320) USD

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 4700 (4800) CHF - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 930 (960) EUR - 'BUY'

- RBC SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 18 (24) EUR - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen

06:30 CHE: SGS, Halbjahreszahlen

06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen

06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen

07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen (10.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 h Pk, 11.00 h Analystencall)

07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Forvia, Q2-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Halbjahreszahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen

07:35 FRA: Forvia, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Porsche AG, Q2-Zahlen (9.00 h Pk)

08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q3-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen

09:00 GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen

09:30 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Flatexdegiro, Call zu den Q2-Zahlen

10:00 DEU: Südwest-Sparkassen, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Cherry, Hauptversammlung

12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q2-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen

15:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen

17:50 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen

22:05 USA: IBM, Q2-Zahlen

22:10 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Intershop, Q3-Zahlen

FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz

ITA: Saipem, Halbjahreszahlen

LUX: Eurofins Scientific, Q2-Zahlen

USA: International Paper, Q2-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen

USA: General Dynamics, Q2-Zahlen

USA: Universal Music Group, Q2-Zahlen

USA: Align Technology, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 6/24

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 8/24

08:00 DEU: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor, Nürnberg

09:00 ESP: Erzeugerpreise 6/24

09:15 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/24 (vorläufig)

15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Neubauverkäufe 6/24

16:00 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Redaktion onvista/dpa-AFX