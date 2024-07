EQS-News: Andera Partners Portfoliounternehmen TRiCares sammelt 50 Mio. USD in Serie D-Finanzierung ein

EQS-News: Andera Partners / Schlagwort(e): Finanzierung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Andera Partners Portfoliounternehmen TRiCares sammelt 50 Mio. USD in Serie D-Finanzierung ein

TRiCares nutzt das zusätzliche Kapital, um die klinische Entwicklung seines innovativen Herzklappenersatzsystems Topaz in den USA und der EU weiter voranzutreiben.

Die Finanzierungsrunde wurde von einem einzelnen strategischen Investor durchgeführt.

Der Erlös unterstützt eine US-Machbarkeitsstudie, eine EU-Pivot-Studie sowie die Entwicklung weiterer Größen der Topaz-Herzklappe und einer nächsten Generation des Katheter-basierten Einführsystems.

Andera Partners investierte bereits im Jahr 2018 im Rahmen einer Serie-B-Finanzierungsrunde in TRiCares und beteiligte sich 2022 auch an einer Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 55 Mio. USD (ca. 51 Mio. €) mit Investoren wie 415 Capital, Bayern Kapital, BioMed Partners, Credit Mutuel Innovation, GOCapital, Karista und Wellington Partners.

Paris, Frankreich und München – 25. Juli 2024 - Andera Partners, ein führendes europäisches Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass sein Portfoliounternehmen TRiCares, ein privat finanzierter Pionier auf dem Gebiet der minimal-invasiven Behandlung der Trikuspidalinsuffizienz (TI, ein Herzklappenfehler), in einer Serie-D-Finanzierungsrunde 50 Mio. USD (ca. 46 Mio. Euro) eingenommen hat. Die Finanzierung stammt von einem einzelnen strategischen Investor. Die Mittel aus dieser Finanzierungsrunde sollen vorwiegend dafür eingesetzt werden, das Unternehmen bei der Durchführung klinischer Studien zu unterstützen, die für das transfemorale Trikuspidalklappen-Ersatzsystem Topaz in den USA und in der EU anstehen. So soll in den USA eine Machbarkeitsstudie (EFS; Early Feasibility Study) abgeschlossen und in Europa eine Pivot-Studie (EU Pivotal Study) initiiert werden. Zudem sollen weitere Größen der Topaz-Herzklappe und die nächste Generation des Einführsystems weiterentwickelt werden. Andera Partners hatte sich zuletzt bei einer Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 55 Mio. USD (51 Mio. Euro) an TriCares beteiligt, die zusammen mit 415 Capital, Bayern Kapital, BioMed Partners, Credit Mutuel Innovation, GOCapital, Karista und Wellington Partners durchgeführt wurde.

TRiCares hat kürzlich von der US-Aufsichtsbehörde FDA eine Ausnahmegenehmigung für in der Erforschung befindliche Medizinprodukte (IDE; Investigational Device Exemption) für eine EFS erhalten. Diese Studie wird in den kommenden Monaten beginnen. Unter der Leitung der Hauptprüfer Susheel Kodali, MD (NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, USA) und Gorav Ailawadi, MD (University of Michigan Health System, USA) sollen an bis zu 8 potenziellen Prüfzentren in den USA und Kanada Teilnehmende aufgenommen werden.

Die Vorbereitungen an den potenziellen Prüfzentren laufen bereits, und der Abschluss der Studie soll den Grundstein für eine IDE-Pivotal-Study in den USA legen. Parallel zu diesen klinischen Programmen in den USA geht auch die klinische Prüfung in der EU voran – die laufende First-in-Human-Studie nähert sich dem Abschluss, und eine EU-Pivotal-Study (mit dem Ziel der CE-Kennzeichnung) steht vor dem Beginn.

Ahmed Elmouelhi, President & CEO von TRiCares, sagte dazu:„Ich freue mich sehr über diese bedeutsame Finanzierung in dieser für das Unternehmen so wichtigen Phase. Diese Finanzierung baut auf die bereits erfolgten Investitionen führender europäischer Life-Science-Venture-Capital-Firmen auf, denen wir für ihre fortlaufende Unterstützung und Beratung sehr dankbar sind. Unser Fokus liegt unverändert darauf, die Behandlungsmöglichkeiten für Patientinnen und Patienten mit Trikuspidalinsuffizienz in aller Welt durch unsere Topaz-Herzklappe zu verbessern, und wir freuen uns darauf, Neuigkeiten zur Aufnahme von Teilnehmenden in den USA und zu unserer Arbeit in Europa bekanntzugeben.“

Dr. Sofia Ioannidou, Partnerin bei Andera Partners in Paris und Mitglied des TRiCares-Beirats, fügte hinzu: "Wir begrüßen diese signifikante Investition in eines unserer Portfoliounternehmen, TRiCares, das an der Entwicklung einer innovativen Lösung für die vielen Patientinnen und Patienten, die an Trikuspidalinsuffizienz leiden, arbeitet. Diese Finanzierung wird es TRiCares ermöglichen, wichtige klinische Meilensteine zu erreichen und sein Produkt somit einen Schritt näher an die Patienten heranzubringen."

Dr. Olivier Litzka, Partner bei Andera Partners in München und Beobachter im Beirat, kommentierte: "Wir bei Andera Partners, als führendem Investor in der Medizintechnik, engagieren uns seit Jahren im Bereich der Herzklappeninnovation. Die anhaltende Unterstützung unseres deutsch-französischen Portfoliounternehmens TRiCares unterstreicht unser starkes Engagement für medizintechnische Innovationen und zeigt den Erfolg der deutsch-französischen Zusammenarbeit in diesem Bereich."

Die Trikuspidalinsuffizienz ist eine schwerwiegende Erkrankung des Herzens, an der allein in Europa und in den USA über 3 Millionen Menschen leiden. Die Behandlungsoptionen beschränken sich bisher auf die Operation am offenen Herzen oder eine medikamentöse Therapie. Eine offene Herzoperation kommt jedoch wegen des hohen Mortalitätsrisikos für die meisten TI-Patienten nicht infrage. Topaz ist eine innovative, minimalinvasiv einzubringende Herzklappe, die speziell dafür entwickelt wird, Menschen mit schwerer TI zu behandeln, ohne sie am offenen Herzen operieren zu müssen. Bisher wurden in Europa und Kanada bereits 25 Topaz-Herzklappen erfolgreich implantiert.

ÜBER TRICARES

TRiCares ist ein hochspezialisiertes Unternehmen für Medizintechnik mit Sitz in Paris und München mit dem Ziel, ein transfemorales Trikuspidalklappen-Ersatzsystem auf den Markt zu bringen. Damit soll Patientinnen und Patienten mit einer schweren Trikuspidalinsuffizienz (TI) geholfen werden, ohne dass eine Operation am offenen Herzen notwendig ist. Mit einem einzigartigen dualen Stentdesign konnte das Unternehmen zwei Klappengrößen entwickeln, die beide in dasselbe Kathetersystem mit flachem Profil passen. Dieses Kathetersystem wird über die Oberschenkelvene eingeführt und bringt die Prothese in die rechte Herzhälfte, wo sie schließlich freigesetzt wird, um die erkrankte Trikuspidalklappe zu ersetzen. Diese anwenderfreundliche Implantationstechnik ermöglicht die Behandlung auch von schwerkranken Patienten. Das Unternehmen führt derzeit eine klinische Studie in den USA, Kanada und mehreren europäischen Ländern durch.

Das erfahrene Team von TRiCares wird von den führenden europäischen Life-Science-Venture-Capital-Firmen 415 Capital, Andera Partners, Bayern Kapital, BioMed Partners, Credit Mutuel Innovation, GoCapital, Karista und Wellington Partners unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tricares.com.

ÜBER ANDERA PARTNERS

Andera Partners wurde vor über 20 Jahren gegründet und ist ein maßgeblicher Akteur bei privaten Unternehmensbeteiligungen innerhalb wie außerhalb Frankreichs. Anderas Teams verwalten mehr als 4,2 Milliarden Euro an Investitionen in den Bereichen Life Sciences (Andera Life Sciences), Wachstums- und Buyout-Kapital (Andera MidCap, Andera Expansion / Croissance, Andera Co-Invest), Sponsorless Private Debt (Andera Acto), sowie ökologische Transformation (Andera Infra).

Andera Partners mit Sitz in Paris und Niederlassungen in Antwerpen, Mailand und München befindet sich vollständig im Besitz seiner mehr als 115 Mitarbeiter, darunter 69 Investment-Profis. Andera Partners ist als Partnership strukturiert und wird operativ von einem Vorstand aus 13 Partnern geführt.

Das 15-köpfige Life Sciences Team von Andera verfügt über umfassende Erfahrung sowohl im Biotechnologiesektor als auch in den Bereichen Private Equity und Venture Capital. Das seit 2000 aktive Team hat über seine BioDiscovery-Fondsfamilie mehr als 1,1 Milliarden Euro eingeworben und investiert derzeit aus seinem BioDiscovery 6-Fonds. Seit ihrer Gründung haben die BioDiscovery-Fonds in mehr als 75 europäische und US-amerikanische Biotech- und Medtech-Unternehmen investiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.anderapartners.com

MEDIENKONTAKTE

Nicolas DELSERT, Andera Partners: +33 6 22 67 71 17, n.delsert@anderapartners.com

Dr. Cora KAISER, MC Services: +49 89 210 228 0, andera@mc-services.eu

