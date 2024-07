Netflix wächst profitabel weiter und rechtfertigt seine TOP-Bewertung

Ja, die Aktie von Netflix (WKN: 552484) mag in den vergangenen Wochen wieder stärker gestiegen sein. Aber das operative Wachstum rechtfertigt die höhere Bewertung. Netflix lieferte ein Umsatzwachstum von 16,8 % auf fast 9,6 Mrd. US-Dollar. Beeindruckend ist das Wachstum beim Gewinn je Aktie. Mit 4,88 US-Dollar liegt der Wert deutlich höher als das 2023er Ergebnis in Höhe von 3,23 US-Dollar für das Q2 im Geschäftsjahr 2023. Das zeigt: Der US-amerikanische Streaming-Platzhirsch skaliert und wächst sehr deutlich profitabel.

Der freie Cashflow liegt mit 1,2 Mrd. US-Dollar ebenfalls im positiven Bereich. Auch hier der erneute Hinweis: Netflix hat es in den letzten Jahren geschafft, schwarze Zahlen an jeder Stelle zu schreiben. Jetzt gilt es, dieses Fundament weiter auszubauen und noch profitabler zu gestalten.

Netflix erreicht neuen Rekord bei aktiven Accounts

Bei der Anzahl an Streamern konnte Netflix mit 277,6 Mio. aktiver Accounts erneut einen neuen Bestwert präsentieren. Es hat 8 Mio. neue Kunden im direkten Quartalsvergleich gegeben. Auch hier sehen wir eine Entwicklung, die einem moderaten Wachstum entspricht.

Der Markt störte sich ein wenig an der Prognose, zumindest in der ersten frühen Reaktion. Für das dritte Quartal ist ein Umsatzwachstum von 13,9 % auf 9,7 Mrd. US-Dollar prognostiziert. Vergessen dürfen wir nicht: Das profitable Wachstum soll weitergehen. Mit einem prognostizierten Ergebnis je Aktie von 5,10 US-Dollar sollte Netflix erneut sehr deutlich über dem Vorjahreswert von 3,73 US-Dollar liegen.

Auf Basis dieser Zahlen dürfte das 2024er-KGV voraussichtlich bei ca. 35 liegen. Eine Bewertung, die nicht zu teuer für das jetzige Gewinnwachstum ist. Trotzdem: Netflix sollte seine Wachstumsziele erreichen und weiter ausbauen. Dann ist ein Fortschreiben dieser Erfolgsgeschichte sehr wahrscheinlich.

Was macht Netflix?

Das klassische TV-Streaming ist mit derzeit 260 Millionen aktiven Abonnenten der Platzhirsch in diesem Bereich. Netflix (WKN: 552484) investiert derzeit in Videospielestudios, um sich im Gaming-Segment ein Standbein aufzubauen. Dieser Geschäftsbereich wird eher anekdotisch erwähnt.

Wo liegen die größten Chancen bei Netflix

Netflix sollte das Ökosystem der Unterhaltungsindustrie mit einem klaren Fokus auf TV-Streaming sein. Perspektivisch könnten noch Gaming und andere Bereiche dazukommen. Wachstumsmöglichkeiten sind in Anbetracht von 260 Mio. aktiven Accounts vorhanden, insbesondere in Europa, Asien und Lateinamerika. Zudem wächst Netflix mittlerweile profitabel. Steigende Ergebnisse und wachsende freie Cashflows könnten konsequent zu einer Neubewertung der Aktie führen. Netflix zeigt derzeit eine Wachstumsbeschleunigung aufgrund vom Aufbrechen des Account-Sharings. Das kann ein Katalysator sein, der mittelfristig deutliches Wachstum bringt.

Wo liegen die größten Risiken

Der Streaming-Markt fragmentiert sich zunehmend. Walt Disney hat mit Disney+ mittlerweile ein eigenes Angebot herausgebracht und die Lizenzierung des Contents an Netflix eingestellt. Auch Paramount+ zeigt als neuerer Streaming-Dienst, dass die Fragmentierung und die Konkurrenz zunehmend zunimmt. Gleichzeitig muss Netflix in eigenen Content investieren, um up-to-date zu bleiben und die Mitglieder zu halten. Das funktioniert, belastet jedoch aufgrund hoher Investitionen die Profitabilität. Einige Studios können hingegen auf bereits gereifte Franchises zurückgreifen, was ein Vorteil ist. Netflix muss mit Trial-and-Error Erfolgsformate wie Stranger Things hervorbringen.

Offenlegung: Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Netflix.

