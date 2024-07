Über 100 % Kursplus seit Anfang Januar: Brandheiße DAX-Aktie hebt dieses Jahr völlig ab!

Unser DAX ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass die enthaltenen Werte riesige Kursanstiege in kurzer Zeit absolvieren. Als sehr erstaunlich ist deshalb wohl sicherlich die diesjährige Entwicklung der Siemens-Energy-Aktie (WKN: ENER6Y) zu bezeichnen. Diese hat sich seit Anfang Januar im Kurs nämlich bereits mehr als verdoppelt.

Dies ist auf den ersten Blick auch sicherlich als sehr positiv zu bewerten. Doch lohnt es sich hier meiner Ansicht nach noch einmal etwas genauer hinzuschauen. Vor allem auch um herauszufinden, in welche Richtung es mit dem Kurs in der zweiten Jahreshälfte gehen könnte.

Turnaround vom Tiefpunkt aus

Erst am 28.09.2020 wurde die Aktie von Siemens Energy das erste Mal an der Börse gelistet. Und bereits kurze Zeit später, im März 2021, hielt sie Einzug in unseren DAX, den sie aber ein knappes Jahr später schon wieder verlassen musste. Allerdings war es nur ein kurzes Ausscheiden, da die Papiere Mitte September 2022 erneut in den deutschen Leitindex aufgenommen wurden.

Nach ihrer Erstnotierung erreichte die Siemens-Energy-Aktie mit 33,70 Euro am 13.01.2021 ihren bisherigen Höchststand. Danach ging es aber leider sukzessive mit ihr bis auf ein Zwischentief nach unten. Es setzte zwar noch einmal eine Gegenbewegung ein, doch nachdem klar wurde, dass man das Geschäftsjahr 2023 mit einem Rekordverlust beenden würde, stürzten die Papiere ins Bodenlose.

Ihren absoluten Tiefstand erreichten sie hierbei am 26.10.2023 mit nur noch 6,87 Euro. Dies war dann auch der Punkt, an dem die Aktie in einen Turnaround-Modus überging, der bis heute anhält. Auf ihrem derzeitigen Niveau von 25,74 Euro (17.07.2024) notiert sie damit stolze 275 % höher als damals. Schauen wir nur auf die 2024er-Performance, dann konnten die Papiere um insgesamt 116 % im Kurs zulegen.

Gute Zahlen geben Zuversicht

Siemens Energy ist ein gutes Zeichen dafür, wie schnell sich eine Situation auch wieder bessern kann. Das Münchener Unternehmen profitiert von einer wieder deutlich gestiegenen Nachfrage im Elektrizitätsmarkt. Wobei hier vor allem das Netzgeschäft rasant wächst. Somit konnte man denn auch wieder besser Zahlen präsentieren.

Für das letzte Quartal konnte Siemens Energy bei Umsatzerlösen von 9,5 Mrd. Euro ein Nettoergebnis von 108 Mio. Euro bekannt geben. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum des vergangenen Jahres musste man an dieser Stelle noch einen Verlust von 189 Mio. Euro ausweisen. Das Management hat gleichzeitig die Prognose für das Gesamtjahr erhöht und geht nun von einem Umsatzwachstum von 10 bis 12 % (vorher 3 bis 7 %) aus.

Trotz allem hat die Windkraft-Tochter Gamesa weiterhin mit Verlusten zu kämpfen. Hier soll ein inzwischen angelaufenes Sanierungsprogramm dabei helfen, das Sorgenkind wieder zurück in die schwarzen Zahlen zu manövrieren. Gelingen soll dies spätestens bis zum Jahr 2026. Ganz allgemein sieht Siemens-Energy-CEO Christian Bruch aber schon erste Erfolge bei der Stabilisierung des Windgeschäfts.

Aktie bleibt spannend

Obwohl sicherlich nicht davon auszugehen ist, dass es mit der Siemens-Energy-Aktie in diesem Tempo weiter nach oben geht, könnte in den Papieren meines Erachtens eventuell noch einiges an Kursfantasie stecken. Allerdings sollte man bedenken, dass die Bewertung der Papiere mittlerweile bei einem 2024er KGV von 20 angesiedelt ist.

Für Analystin Supriya Subramanian von UBS (WKN: A12DFH) dürften die Gewinnerwartungen des Marktes für Siemens Energy im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich liegen. Und laut Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan (WKN: 850628) muss für das Gesamtjahr mit einem klar positiven Mittelzufluss bei dem Energietechnikkonzern gerechnet werden.

Alles in allem scheint der Markt für Siemens Energy also positiv gestimmt zu sein. Doch bleibt abzuwarten, ob das prognostizierte Umsatzwachstum für das laufende Jahr letztendlich auch wirklich erreicht wird. Weiterhin muss auch die Sanierung von Gamesa natürlich die entsprechenden Ergebnisse bringen.

Eigentlich ist es also wie fast immer. Die Siemens-Energy-Aktie könnte unter Umständen das Zeug dazu haben, dieses Jahr den DAX-Champion zu stellen. Andererseits kann nach dem schnellen Kursanstieg in der ersten Jahreshälfte aber durchaus auch eine Konsolidierung nicht ausgeschlossen werden. Ein Platz auf der Watchlist wäre für die Papiere in meinen Augen daher im Moment erst einmal völlig ausreichend.

