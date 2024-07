Aktien New York Schluss: Gewinne - Monatsplus für Dow und -minus für Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch weiter zugelegt. Vor allem an der technologielastigen Nasdaq-Börse ging es aufwärts. Dort wurden die deutlichen Vortagesverluste wieder mehr als wettgemacht. Die wie erwartet bestätigten Leitzinsen und die begleitenden Kommentare durch die US-Notenbank Fed brachten letztlich keine neuen Impulse.

Die schwächer als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten des Dienstleisters ADP hatten zuvor bereits für Erleichterung am Markt gesorgt. Ein sich abkühlender Jobmarkt dämpft die Inflation und macht es der Fed tendenziell leichter, die Zinsen zu senken. Die ADP-Daten gelten als wichtiger Indikator für den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Freitag ansteht.

Auf die Stimmung der Anleger drückte dagegen die gefährliche Eskalation des Nahost-Konflikts, nachdem ein hochrangiger Führer der islamistischen Hamas sowie ein Hisbollah-Militärkommandeur getötet wurden.

Der Dow Jones Industrial war zunächst nach Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zu einer möglichen Zinssenkung im September um rund ein Prozent hochgesprungen. Sein Rekordhoch schien wieder greifbar nah. Letztlich aber schloss er nur 0,24 Prozent höher bei 40.842,79 Punkten. Im Juli hat der bekannteste Wall-Street-Index damit 4,4 Prozent hinzugewonnen. Sein jüngstes Rekordhoch hatte er Mitte des Monats bei 41.376 Punkten erreicht.

Der marktbreite S&P 500 gewann zur Wochenmitte 1,58 Prozent auf 5.522,30 Punkte. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 3,01 Prozent auf 19.362,43 Punkte nach oben. Sein Monatsverlust schrumpfte so auf etwa anderthalb Prozent.

"Es wäre eine faustdicke Überraschung gewesen, wenn die Fed die Zinsen gesenkt hätte", kommentierte Chefökonom Michael Heise von HQ Trust. Sie werde aber noch weitere Rückgänge bei verschiedenen Inflationsmaßen sehen wollen, bevor sie mit Zinssenkungen beginne. Die Voraussetzungen seien aber gut, ist er zuversichtlich. "Die Tür für eine Zinssenkung im September öffnet sich."/ck/he