IRW-News: Desert Gold Ventures Inc. : Desert Gold legt Fortschrittsbericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für das Projekt SMSZ in West-Mali, Afrika, vor

IRW-PRESS: Desert Gold Ventures Inc. : Desert Gold legt Fortschrittsbericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für das Projekt SMSZ in West-Mali, Afrika, vor

Wichtigste Punkte:

- Eine erste Ressourcenschätzung wird für Gourbassi West North erstellt.

- Analyseergebnisse von kürzlich abgeschlossenen Bohrungen umfassen 3,54 g/t Au über 10,15 Meter bei Barani East und 6,62 g/t Au über 12 Meter bei Gourbassi West***.

1. August 2024, Surrey, British Columbia / IRW-Press / Desert Gold Ventures Inc. (Desert Gold oder das Unternehmen) (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTCQB: DAUGF) freut sich, ein Update zu seiner vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) für sein Projekt SMSZ in West-Mali, Westafrika, bekannt zu geben. Die Analyseergebnisse der 12 metallurgischen Bohrungen liegen jetzt vor. Drei metallurgische Mischproben (jeweils ca. 220 kg) wurden an ein metallurgisches Labor in Südafrika geschickt und eine drohnengestützte Höhen- und Fotomosaikerkundung wurde über den drei potenziellen Abbaugebieten durchgeführt.

Jared Scharf, CEO von Desert Gold, kommentierte: Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten hinsichtlich unserer PEA. Die metallurgischen Bohrungen haben uns mit mehreren unerwarteten Zonenerweiterungen und höheren Gehalten als erwartet in einigen Teilen der Zone Barani East überrascht. Die mögliche Hinzunahme einer neuen Ressource bei Gourbassi West North könnte die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter verbessern, während wir uns bemühen, die PEA so bald wie möglich abzuschließen. Wir freuen uns darauf, bald weitere Informationen zu liefern.

Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung der Analyseergebnisse der Mischproben aus dem vor kurzem abgeschlossenen Bohrprogramm (die wahren Mächtigkeiten entsprechen 70 % bis 90 % der Bohrlängen):

Barani East

BE-MET2 - 2,61 g/t Au über 14 Meter aus 41 Meter Bohrtiefe - Oxid

BE-MET3 - 3,54 g/t Au über 10,15 Meter aus 123,5 Meter Bohrtiefe - Oxid

BE-MET4 - 0,72 g/t Au über 4,5 Meter aus 69,5 Meter Bohrtiefe - Oxid, 1,5 Meter des Kerns fehlen aus der Zone

BE-MET4 - 1,32 g/t Au über 13,5 Meter aus 79 Meter Bohrtiefe - Oxid, zusätzliche Mineralisierung

BE-MET5 - 0,65 g/t Au über 8,45 Meter aus 67 Meter Bohrtiefe - Oxid

BE-MET5 - 1,05 g/t Au über 6,0 Meter aus 104 Meter Bohrtiefe - Oxid/Übergangsbereich, zusätzliche Mineralisierung

BE-MET6 - 0,97 g/t Au über 5 Meter aus 20 Meter Bohrtiefe - Oxid

Gourbassi West Nord

FR-MET5 - 0,72 g/t Au über 21,9 Meter aus 3,4 Meter Bohrtiefe - Übergangsbereich

FR-MET5 - 1,18 g/t Au über 24,6 Meter aus 35,4 Meter Bohrtiefe - frisches Gestein

FR-MET6 - 0,70 g/t Au über 8,5 Meter aus 6,0 Meter Bohrtiefe - Übergangsbereich

FR-MET6 - 1,84 g/t Au über 23,5 Meter aus 17 Meter Bohrtiefe - überwiegend frisches Gestein

FR-MET7 - 0,90 g/t Au über 33,6 Meter aus 6,8 Meter Bohrtiefe - Mischung aus Oxid und verwittertem frischen Gestein

Gourbassi West

FR-MET1 - 6,62 g/t Au über 12 Meter aus 2 Meter Bohrtiefe - Oxid (wenn 1 Probe bei 10 g/t Au gemäß der Mineralressourcenschätzung gedeckelt wird, dann 1,44 g/t Au über 12 Meter)***

FR-MET1 - 12,93 g/t Au über 1 Meter aus 47 Meter Bohrtiefe - frisches Gestein

FR-MET2 - 0,47 g/t Au über 15,5 Meter aus 47 Meter Bohrtiefe - Oxid

FR-MET3 - 0,33 g/t Au über 14 Meter aus 5 Meter Bohrtiefe - Oxid

FR-MET4 - 0,51 g/t Au über 36 Meter aus 2 Meter Bohrtiefe - Oxid

In den Zonen Barani East (fünf Bohrungen - Abbildung 2), Gourbassi West (vier Bohrungen - Abbildung 3) und Gourbassi West North (3 Bohrungen - Abbildung 3) wurden insgesamt 12 Bohrungen bis in eine Tiefe von 50 bis 160 Metern niedergebracht. Die Gesamtlänge der Bohrungen betrug 905 Meter (siehe Abbildung 1 für die Lage der Lagerstätten). Die Zonen Barani East und Gourbassi West enthalten Mineralressourcen (oxidisches Material und Material des Übergangsbereichs) der Kategorie nachgewiesen und angedeutet von 131.000 Unzen* Gold bei einem Gehalt von 1,41 g/t Au und Mineralressourcen der Kategorie vermutet von 55.000 Unzen* Gold bei einem Gehalt von 1,22 g/t Au. Eine Ressourcenschätzung wird für die 1,6 km lange Zone Gourbassi West North erstellt werden. Laugbare Oxid- und Übergangsressourcen in allen drei Zonen werden Teil der PEA sein.

Für die Lagerstätten Barani East, Gourbassi West North und Gourbassi West wurden aktualisierte Drahtgittermodelle der festen Grenzen der Mineralisierung erstellt, die für die PEA verwendet werden.

Eine drohnengestützte Vermessung wurde über den drei Lagerstättengebieten durchgeführt, um eine genaue Topografie und ein detailliertes Fotomosaik zu erstellen. Diese Daten werden zur Planung der potentiellen Bergbauinfrastrukturstandorte, einschließlich der Gebäude, Zerkleinerungsanlagen, Laugungsbecken, Abraumhalden usw. verwendet.

Nächste Schritte

Eine erste Ressourcenschätzung wird für Gourbassi West North erstellt.

Die metallurgischen Testarbeiten für die Haufenlaugung werden voraussichtlich mindestens 3 Monate in Anspruch nehmen. Sobald diese abgeschlossen sind, werden die Daten zur Goldgewinnung für die Planung der Tagebaue und der Mahlanlagen für die PEA verwendet. Zusätzliche zeitgesteuerte Bottle-Roll-Goldgewinnungstests werden für die goldhaltigen Zonen in den Bereichen der Lagerstätten mit frischem Gestein durchgeführt werden.

Die Analyseergebnisse von vier Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 729 Metern und 71 RC/AC-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.162 Metern stehen noch aus, wobei etwa 80 % der Analyseergebnisse bereits vorliegen. Die Analyseergebnisse dieser Arbeiten werden vorgelegt, sobald sie validiert und interpretiert wurden.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte wissenschaftliche und technische Informationen. Das Unternehmen trägt die alleinige Verantwortung für den Inhalt und die Richtigkeit der wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Don Dudek, P.Geo., ein Direktor von Desert Gold und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Weitere Nachrichten

Desert Gold hat die GBC AG (GBC) beauftragt, unabhängige Research-Berichte für das Unternehmen zu erstellen. GBC hat seinen Sitz in Augsburg und ist eines der führenden unabhängigen Research- und Investmentunternehmen in der europäischen Finanzwelt. GBC wird unabhängige Unternehmensanalysen und Research-Berichte über Desert Gold erstellen. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Datum dieser Pressemitteilung. GBC erhält für seine Dienstleistungen ein Honorar von 30.000 EUR.

* Desert Gold-Pressemitteilungen vom 17. Januar 2022 und 3. März 2022

** Desert Gold-Pressemitteilung vom 25. März 2019

IM NAMEN DES BOARDS

Jared Scharf

Jared Scharf

President & CEO

ÜBER DESERT GOLD

Desert Gold Ventures Inc. ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das das 440 km² große Projekt SMSZ im Westen von Mali kontrolliert, das nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen von 8,47 Millionen t mit einem Gehalt von 1,14 g/t Gold (insgesamt 310.300 oz) sowie vermutete Mineralressourcen von 20,7 Millionen t mit einem Gehalt von 1,16 g/t Gold (insgesamt 769.200 oz) enthält. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte das Unternehmensprofil www.SEDAR.com. Website: www.desertgold.ca

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76427/DesertGold_010824_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1. Übersichtskarte des Konzessionsgebietes

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76427/DesertGold_010824_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2 - Barani East - Lage der metallurgischen Bohrungen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76427/DesertGold_010824_DEPRCOM.003.jpeg

Abbildung 3 - Gourbassi West und Gourbassi West North - Lage der metallurgischen Bohrungen

