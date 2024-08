Olympische Spiele als Katalysator: Der perfekte Zeitpunkt für Nike-Aktien

Wusstest du, dass bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris eine vollkommen neue Disziplin eingeführt wird? Breakdance, auch bekannt als „Breaking“, wird erstmals auf der ganz großen Bühne ausgetragen. Und rate mal, welche Marke die offiziellen Schuhe für das amerikanische Breakdance-Team liefert? Genau, es ist Nike (WKN: 866993). Diese Art von Event-Partnerschaften bietet Nike enorme Chancen, die Marke noch stärker im globalen Bewusstsein zu verankern und den Umsatz zu steigern.

Mehrere Faktoren haben den Kurs der Nike-Aktie in den vergangenen Monaten belastet. Die schwache Wirtschaftslage in China hat zu einem Rückgang der Verkaufszahlen geführt. Zudem hat der hohe Lebenshaltungskostenindex viele Verbraucher weltweit dazu veranlasst, ihre Ausgaben zu reduzieren.

Ein weiterer Grund für die schwachen Zahlen sind die langen Innovationszyklen von Nike, die zu Lagerproblemen geführt haben. Dies eröffnete Mitbewerbern wie Deckers Outdoor und On Holding die Möglichkeit, Marktanteile zu gewinnen. Beide Unternehmen haben ihre Aktienkurse in diesem Jahr um etwa 50 % gesteigert.

Warum aber jetzt gerade in Nike investieren?

Ein wichtiger Grund für eine Investition in Nike ist das bevorstehende Großereignis: die Olympischen Sommerspiele, die Ende Juli beginnen. Solche Veranstaltungen sorgen traditionell für erhöhte Aufmerksamkeit und Nachfrage nach Sportartikeln. Nike wird einige Teams und Athleten mit speziell entworfenen Schuhen und Kleidung ausstatten, was für zusätzlichen Umsatz sorgen dürfte.

Nike hat sich in den vergangenen Monaten nicht ausgeruht. Auf einer Innovationsveranstaltung in Paris wurden neue Produkte vorgestellt, darunter Weiterentwicklungen der beliebten Nike Air-Serie. Diese Produkte könnten das Interesse der Verbraucher neu entfachen und zu steigenden Verkaufszahlen führen.

Auch wenn die letzten Quartalsergebnisse enttäuschend waren, zeigt Nike beeindruckende Margentrends. Die Bruttomarge stieg im Vergleich zum Vorjahr um 110 Basispunkte auf 44,7 %, trotz eines Umsatzrückgangs. Diese Entwicklung zeigt, dass Nike in der Lage ist, seine Preise strategisch anzupassen und Kosten zu senken.

Schauen wir uns den Cashflow von Nike genauer an

Nike hat in den vergangenen Jahren beeindruckende Fortschritte beim Nettogewinn gemacht. Im Geschäftsjahr 2024 betrug der Nettogewinn 5,07 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 12,43 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieses kontinuierliche Wachstum zeigt, dass Nike trotz Herausforderungen seine Profitabilität steigern kann.

Der operative Cashflow von Nike hat in den vergangenen Jahren erhebliche Schwankungen erlebt. Im Geschäftsjahr 2024 lag der operative Cashflow bei 5,84 Mrd. US-Dollar, nach einem Höchststand von 6,66 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021. Diese Schwankungen spiegeln die sich ändernden Marktbedingungen und Unternehmensstrategien wider.

Nike investiert kontinuierlich in seine Zukunft, was sich in den Kapitalausgaben zeigt. Im Geschäftsjahr 2024 betrugen die Kapitalausgaben 969 Mio. US-Dollar, ein Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Diese Investitionen sind entscheidend für die Modernisierung der Infrastruktur und die Entwicklung neuer Produkte.

Der Free Cash Flow von Nike hat in den vergangenen Jahren Herausforderungen erlebt. Trotz eines Rückgangs um 25,7 % im Jahr 2022, erholte sich der Free Cash Flow im Jahr 2023 um 10 % und erreichte 4,87 Mrd. US-Dollar. Dies zeigt die Fähigkeit von Nike, sich an schwierige finanzielle Bedingungen anzupassen und dennoch positive Cashflows zu generieren.

Es gibt auch Risiken

Die von CEO John Donahoe eingeführte Strategie zur Beschleunigung der Digitalisierung und dem Direct-to-Consumer (DTC) Ansatz hat Nike in eine schwierige Lage gebracht. Obwohl die digitale Transformation zu Beginn der Pandemie vielversprechend schien, zeigt sich nun, dass diese Strategie langfristig nicht die gewünschten Ergebnisse liefert. Die Umsätze aus dem DTC-Segment sanken im letzten Quartal um 8 % im Vergleich zum Vorjahr, während die Gesamteinnahmen nur um 1 % wuchsen.

Nike hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr auf ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich gesenkt. Diese vorsichtige Prognose spiegelt die Herausforderungen wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, darunter Währungsschwankungen, ein verlangsamtes Wachstum in China und aggressive Maßnahmen im Markt. Besonders besorgniserregend ist, dass der Umsatz im letzten Quartal um 2 % gesunken ist, was hauptsächlich auf den Rückgang im DTC-Segment zurückzuführen ist.

Nike sieht sich einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt, bei dem Design, Komfort, Leistung und Mode oft wichtiger sind als die Marke selbst. Während Nike seinen direkten Kundenkontakt ausbaute, nutzten Konkurrenten wie Adidas und New Balance die Gelegenheit, ihre Präsenz bei wichtigen Einzelhändlern wie Foot Locker und DSW zu stärken. In den vergangenen drei Jahren wuchs Nike um nur 15 %, während Konkurrenten wie Lululemon, On und Deckers um 84 %, 218 % und 61 % zulegten.

Ein Blick auf den Marktwert von Nike

Nike ist mit einem beeindruckenden Marktwert von 109 Mrd. US-Dollar eines der Schwergewichte im Bereich Sportbekleidung und -schuhe. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei rund 74 US-Dollar, was im Vergleich zum von mir errechneten intrinsischen Wert von 108 US-Dollar eine Unterbewertung von satten 32 % bedeutet. Mit einem aktuellen KGV von 24 ist die Aktie im Vergleich zum historischen Durchschnitt (31,5) günstig bewertet. Das durchschnittliche KGV des S&P 500 liegt bei 21,7. Das könnte für dich als Investor eine spannende Gelegenheit sein, von diesem Bewertungsabschlag zu profitieren.

Was bedeutet das alles für dich?

Wenn du nach einer Möglichkeit suchst, in ein etabliertes Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten zu investieren, könnte Nike genau das Richtige für dich sein. Die aktuelle Unterbewertung bietet eine attraktive Einstiegsgelegenheit, während die starke finanzielle Performance die Chancen auf zukünftige Gewinne erhöhen.

Der Artikel Olympische Spiele als Katalysator: Der perfekte Zeitpunkt für Nike-Aktien ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Nike und ON Holdings.

Aktienwelt360 2024