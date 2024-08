GNW-Adhoc: BASF Catalysts India Private Limited weiht ein neues RD&A-Labor für Lösungen zur Kfz-Abgasreinigung ein

^CHENNAI, Indien, Aug. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BASF Catalysts India Private

Limited (BCIL), eine Tochtergesellschaft von BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS), hat ein neues Labor für Forschung, Entwicklung und Anwendung (RD&A) an ihrem Standort in Mahindra World City, Tamil Nadu, Chennai, eröffnet. Im Mittelpunkt der strategischen Investition steht die Entwicklung von Abgaskatalysatoren, die den besonderen Anforderungen des indischen Automobilmarktes gerecht werden. ?Mit diesem neuen RD&A-Labor können wir marktspezifische Lösungen für Katalysatoren entwickeln, die den besonderen Anforderungen des indischen Marktes schnell und flexibel entgegenkommen", sagte Saeed Alerasool, RD&A-Senior Vice President bei ECMS. ?Dank dieser Investition ist ECMS gut positioniert, um unsere Kunden angesichts der sich aus der Diversifizierung der Kraftstoffe ergebenden Veränderungen sowie der strengeren Abgasvorschriften zu unterstützen, und stellt sicher, dass wir auf die Anforderungen künftiger Automobiltechnologien vorbereitet sind." Die Eröffnung des neuen Labors stellt einen entscheidenden Schritt dar, der im Einklang mit der Entwicklung der indischen Automobilindustrie und der Ausrichtung der indischen Regierung auf die Diversifizierung der Kraftstoffquellen steht, einschließlich der weiteren Einführung von komprimiertem Erdgas (CNG), erneuerbaren Biokraftstoffen und Wasserstoff. Voraussetzung hierfür ist, dass die lokalen Erstausrüster Flex-Fuel-Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mit jedem beliebigen Biokraftstoff-Benzin-Gemisch betrieben werden können. Darüber hinaus stellen die künftigen strengeren Emissionsanforderungen die indischen Automobilhersteller vor neue Herausforderungen. ?Mit diesem neuen Labor an unserem Standort in Chennai ist BCIL in der Lage, unsere Kunden von der Katalysatorentwicklung bis zur Auslieferung des Endprodukts umfassend zu unterstützen", sagte Sujan Saha, Business Head India und Head of South East Asia im Bereich Fahrzeugkatalysatoren. ?Damit können wir auch vor Ort besser auf die spezifischen Bedürfnisse der indischen Kunden eingehen und ihren Anforderungen schneller entgegenkommen." Dirk Bremm, President und CEO von ECMS (vorne rechts) und Saeed Alerasool, RD&A- Senior Vice President von ECMS (vorne links), eröffneten das neue RD&A-Labor in Chennai, Indien. Weitere ECMS-Führungskräfte wie Daniel Wussow, Senior Vice President im Bereich Fahrzeugkatalysatoren (Mitte links) und Sujan Saha, Business Head India und Head of South East Asia im Bereich Fahrzeugkatalysatoren (links von Saeed), waren ebenfalls anwesend. Über BASF Catalysts India Private Limited BASF Catalysts India Private Limited (BCIL), die indische Tochtergesellschaft von BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS), ist ein führender Anbieter von Katalysatoren für den indischen Automobilmarkt. Seit 1998 ist BCIL ein Pionier in der Autokatalysator-Industrie und hat die erste Produktionsanlage für Katalysatoren in Indien errichtet. Von seinem Standort in Mahindra World City, südlich von Chennai, fertigt und liefert BCIL Abgaskatalysatoren für den Automobilmarkt. Die Forschung und Entwicklung im Bereich Fahrzeugkatalysatoren wird von sechs globalen RD&A-Zentren bei ECMS unterstützt. Über BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet Katalyse und Edelmetalle. ECMS beliefert Kunden in zahlreichen Branchen, darunter Automobil, Luft- und Raumfahrt, Innenraumluftqualität, Halbleiter und Wasserstoffwirtschaft, und bietet umfangreiche Dienstleistungen im Bereich Edelmetallhandel und -recycling an. Mit dem Schwerpunkt auf Kreislauflösungen und Nachhaltigkeit unterstützt ECMS seine Kunden bei der Schaffung einer saubereren und nachhaltigeren Welt. Die Elemente des Lebens zu schützen, ist unser Ziel, und das inspiriert uns zu immer neuen Lösungen. ECMS ist weltweit in 16 Ländern mit über 4.500 Mitarbeitern und 21 Produktionsstätten tätig. Medienkontakt Zusätzlicher Kontakt BASF (Shanghai) Joy Zhang Bonnie Lou Management Co., Ltd., Telefon: +86 19121028317 Telefon: +86 18521573405 No. 239 Luqiao Road joy.zhang@basf- bonnie.lou@basf- 201206 Shanghai, catalystsmetals.com catalystsmetals.com China (mailto:joy.zhang@basf- (mailto:bonnie.lou@basf- www.basf.com/ecms catalystsmetals.com) catalystsmetals.com) (http://www.basf.com/ ecms) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8cdbcd46-d725-4405- a875-3bfdf55aeabe °