Auch für schlechtere Börsenzeiten: 2 geniale Dividendenaktien für die Langfristanlage!

Für Investoren ist derzeit ja eigentlich alles im grünen Bereich. Die Stimmung an den Börsen ist positiv und wer seine Aktien schon eine Weile hält, kann sich bei vielen Werten über ansehnliche Kursgewinne freuen. Doch wir wissen alle, dass irgendwann auch wieder Gewitterwolken am Horizont aufziehen werden.

Hier kann es dann äußerst hilfreich sein, auch die eine oder andere solide Dividendenaktie im Depot zu haben. Denn die Ausschüttungen, welche man von ihnen erhält, können auch in volatilen Zeiten eine gewisse Sicherheit bieten. Dabei sollte man aber auch auf die Qualität achten.

Weshalb wir uns heute mit Coca-Cola (WKN: 850663) und Lockheed Martin (WKN: 894648) einmal zwei gerade auch für die Langfristanlage geeignete Dividendenaktien einmal kurz anschauen wollen.

Getränkeriese steigert seit Jahrzehnten

Coca-Cola hat in Sachen Gewinnbeteiligung in der Vergangenheit eine hohe Kontinuität bewiesen. Seit 62 Jahren in Folge wurde die Ausschüttung nun bereits regelmäßig angehoben, was den Konzern zu einem wahren Dividendenkönig macht. Im laufenden Jahr werden so voraussichtlich 1,94 US-Dollar je Aktie an die Investoren fließen.

Was für die letzten zehn Jahre immerhin einen Anstieg von 46 % bedeutet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt übrigens 2,90 %, was deutlich über dem Durchschnitt des Dow Jones von 1,7 % liegt. Demgegenüber ist Coca-Cola aber eine Aktie, die seit Jahren hinter dem Markt zurückbleibt. Aber es gibt Grund zu der Annahme, dass der Getränkemulti sein Gewinnwachstum beschleunigen könnte.

Aber auch wenn diese Trendwende vielleicht noch einige Zeit in Anspruch nimmt, ist es ein großer Vorteil, dass das Geschäftsmodell relativ rezessionsresistent daherkommt. Denn mit Produkten wie Softdrinks, Tee, Kaffee, Saft, Mineralwasser sowie Energydrinks umfasst das Portfolio recht preiswerte Grundnahrungsmittel. Natürlich variiert das Verbraucherverhalten, doch unabhängig von der Konjunkturlage unterliegen diese Produkte einer ständigen Nachfrage.

Die Aktie von Coca-Cola hat indes klammheimlich mit 67,69 US-Dollar (30.07.2024) gerade erst ein neues Allzeithoch markiert. Was seit Jahresbeginn einem Kursanstieg von 13 % entspricht. Dieser positive Trend könnte durchaus weiter anhalten, da die Experten von MarketScreener die nächsten zwei Jahre bei Umsatz und Gewinn mit neuen Rekordwerten rechnen. Coca-Cola ist in meinen Augen auf jeden Fall eine Dividendenaktie, die langfristig weiter überzeugen sollte.

Rüstungsaktie mit Dividendenfantasie

Kommen wir mit Lockheed Martin zu einem Unternehmen, welches in einer völlig anderen Branche als Coca-Cola tätig ist. Der Rüstungskonzern macht praktisch alle seine Geschäfte mit der US-Regierung und in einem sehr geringen Umfang auch mit anerkannten US-Verbündeten.

Diese zuverlässige Kundschaft gepaart mit einem hohen Auftragsbestand machen die Cashflows von Lockheed relativ vorhersehbar. Was für das Unternehmen bei der Budgetierung von Ausgaben und Dividenden unterstützend sein dürfte. Für die letzten Jahre können wir ein recht stetiges Umsatzwachstum, eine operative Marge im niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich sowie jährliche Dividendenerhöhungen erkennen.

Und mit der Gewinnausschüttung geht es nun mittlerweile schon seit 21 Jahren ohne Unterbrechung nach oben. Wobei die Steigerungen hier etwas stärker ausfielen und man als Investor derzeit eine Quartalsdividende erhält, die um 137 % höher liegt als noch vor zehn Jahren. 2023 lag die Ausschüttungsquote bezogen auf den Gewinn je Aktie (EPS) nur bei niedrigen 44 %. Was Lockheed Martin meines Erachtens also sicherlich auch in Zukunft Spielraum für weitere Erhöhungen geben sollte.

Bedienen wir uns an dieser Stelle noch einmal MarketScreener, um auch für Lockheed Martin eine mittelfristige Prognose zu bekommen. Diese ist nicht ganz so euphorisch, doch zumindest die Umsatzerlöse sollen nicht nur in diesem, sondern auch in den kommenden beiden Jahren neue Bestmarken erreichen. Wohingegen das EBIT (Gewinn vor Steuern und Zinsen) erst 2026 den Rekordbetrag aus dem Jahr 2021 wieder erreichen soll.

Die Investoren sind aber offensichtlich schon mal in Feierlaune und haben die Papiere von Lockheed Martin mit 535,27 US-Dollar (30.07.2024) aktuell auf ein neues All-Time-High manövriert. Damit weisen sie derzeit immer noch ein recht moderates 2024er KGV von 20 auf und liefern den Investoren eine Dividendenrendite von 2,4 %. Aufgrund der Gesamtsituation könnte auch Lockheed Martin meiner Ansicht nach durchaus eine Dividendenaktie zum Kaufen und liegen lassen darstellen.

