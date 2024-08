Coinbase Aktie auf Erholungskurs – US-Wahlkampf könnte wieder in den Fokus rücken

Nach den Turbulenzen vom vergangenen Montag stehen die Zeichen zunächst auf Erholung. In Sicherheit wiegen sollten sich Anleger allerdings weiterhin nicht. Die schwelenden Rezessionssorgen und die damit verbundene Unsicherheit über eine konjunkturelle Abkühlung könnte jederzeit eine erneute Talfahrt einleiten. Im Blick zu behalten gilt es heute insbesondere die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe.

Auf Wochensicht büßt die Coinbase Aktie rund 23 Prozent ihres Wertes ein.

US-Daten im Fokus – Rezessionssorgen könnten erneut an Fahrt aufnehmen

Der jüngste Abverkauf am Kryptomarkt hat auch vor der Aktie der US-amerikanischen Börse Coinbase nicht Halt gemacht. Mit zwischenzeitlich rund 161 Dollar kostete ein Anteilsschein am Montag so wenig wie seit Februar nicht mehr.

Angestoßen wurden die Rezessionssorgen in den USA bereits am vergangenen Freitag durch einen sonderbar schwachen US-Arbeitsmarktbericht.

Mit einem Stellenplus von lediglich 114.000 Einheiten wurden im vergangenen Monat deutlich weniger neue Jobs geschaffen als erwartet (175.000). Auch die Arbeitslosenquote hatte mit 4,3 Prozent deutlich über den Erwartungen gelegen (4,1 Prozent).

Gleichzeitig dürfte das Auflösen sogenannter „Carry Trades“ den Ausverkauf an den globalen Finanzmärkten beschleunigt haben, was insbesondere risikobehaftete Werte in die Bredouille brachte.

Am heutigen Nachmittag richtet sich der Fokus auf die Publikation der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14:30 Uhr), welche vor allem nach dem jüngsten Jobbericht unter die Lupe genommen werden sollten. Anleger dürften besagte Daten möglicherweise auf die Goldwaage legen.