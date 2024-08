EQS-News: Geschäftszahlen für die ersten 6 Monate 2024: Positive Entwicklung in weiterhin schwachem Marktumfeld; Unternehmen konkretisiert Prognose für 2024

EQS-News: Basler AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Geschäftszahlen für die ersten 6 Monate 2024: Positive Entwicklung in weiterhin schwachem Marktumfeld; Unternehmen konkretisiert Prognose für 2024



Corporate News

Umsatz: 93,0 Mio. € (VJ: 116,1 Mio. €, -20 %)

Auftragseingang: 92,5 Mio. € (VJ: 94,0 Mio. €, -2 %)

EBITDA: 7,1 Mio. € (VJ: 10,7 Mio. €, -34 %)

Vorsteuerergebnis: -2,3 Mio. € (VJ: 0,2 Mio. €, >-100 %)

Vorsteuerrendite: -2,5 % (VJ: 0,2 %)

Freier Cashflow: -2,1 Mio. € (VJ: -9,6 Mio. €)

Prognoseeingrenzung 2024: Umsatz 190 - 200 Mio. € (bisher 190 - 210 Mio. €), Vorsteuerergebnis-Marge zwischen 0 - 3 % (bisher 0 - 5 %).

Ahrensburg, 08.08.2024 – Die Basler AG, ein führender Anbieter von Computer Vision Technologie, veröffentlicht heute Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024.

Leichte Anstiege bei Auftragseingang und Umsatz sowie Fortschritte bei der Rohertragsmarge führten im zweiten Quartal 2024 zu einem positiven Vorsteuerergebnis von 1,3 Mio. €. Nach der konsequenten Restrukturierung in der zweiten Jahreshälfte 2023 zeigten sich zudem positive Trends bei Kostenstrukturen und Rohertragsmarge.

Insgesamt war das erste Halbjahr 2024 von andauernden geopolitischen Unsicherheiten und erhöhten Lagerbeständen bei den Kunden gekennzeichnet. Die Erholung der Nachfrage auf den Investitionsgütermärkten fiel schwächer aus als erwartet. Daher konnte trotz der gegenüber Vorjahr stark reduzierten Kostenbasis im ersten Halbjahr kumuliert noch kein positives Ergebnis erzielt werden.

Im ersten Halbjahr 2024 sank der Umsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 um 20 % auf 93,0 Mio. € (VJ: 116,1 Mio. €). Der Auftragseingang verringerte sich um 2% auf 92,5 Mio. € (VJ: 94,0 Mio. €). Wenngleich auf niedrigem Niveau, zeigte sich das Verhältnis zwischen Auftragseingang und Umsatz über die Berichtsperiode ausgeglichen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2024 konnten Umsatz und Auftragseingang im zweiten Quartal erneut gesteigert werden. Der Auftragseingang wuchs gegenüber dem 1. Quartal um 10 % auf 48,5 Mio. €, der Umsatz um 14 % auf 49,5 Mio. €. Das Vorsteuerergebnis im 2. Quartal war erstmals nach drei Quartalen wieder positiv. Kumuliert betrug das Vorsteuerergebnis in den ersten sechs Monaten -2,3 Mio. € (Vorjahr: 0,2 Mio. €).

Der operative Cashflow des ersten Halbjahres betrug 3,9 Mio. € (VJ: -1,0 Mio. €) und ist vorwiegend durch den aufgelaufenen Verlust infolge des niedrigen Umsatzniveaus geprägt. Der Cashflow aus investiver Tätigkeit betrug -6,0 Mio. € (VJ: -8,6 Mio. €) und beinhaltet die Beteiligungsinvestition in die Roboception GmbH. Der freie Cashflow verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr auf -2,1 Mio. € (VJ: -9,6 Mio. €).

Die regionale Umsatzstruktur hat sich gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres wieder leicht in Richtung Asien verschoben - Europa 35 % (VJ: 38 %), Amerika 16 % (VJ: 16 %) und Asien mit 49 % (VJ: 46 %).

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) berichtet für die deutschen Hersteller von Bildverarbeitungskomponenten in den ersten 6 Monaten einen Umsatzrückgang in Höhe von 19 % gegenüber Vorjahr. Die Auftragseingänge der Branche sanken im gleichen Zeitraum um 7 %. Während die Umsatzentwicklung der Basler AG im ersten Halbjahr eine hohe Korrelation zur Branche zeigte, entwickelten sich die Auftragseingänge besser. Ursächlich hierfür ist insbesondere Baslers höherer Geschäftsanteil in den frühzyklischen Regionen Asien und Amerika, welche nach dem deutlichen Rückgang im ersten Halbjahr 2023 wieder leichtes Wachstum zu verzeichnen hatten.

Trotz dieser ersten positiven Tendenzen muss das Marktumfeld weiterhin als schwach bezeichnet werden. Auftragseingang und Umsatz rangierten daher im ersten Halbjahr noch leicht unterhalb der Gewinnschwelle. Der Vorstand geht mittlerweile davon aus, dass eine spürbare Erholung der Nachfrage nach Investitionsgütern später einsetzen wird als noch zu Beginn des Jahres antizipiert. Aus diesem Grund bestätigt das Management seine Prognose, grenzt den Prognosekorridor jedoch auf die untere Hälfte ein. Wurde bisher von einem Umsatz zwischen 190 – 210 Mio. € und einer Vorsteuer-Marge von 0 – 5 % ausgegangen, so wird fortan ein Umsatz zwischen 190 – 200 Mio. € und eine Vorsteuer-Marge zwischen 0 – 3 % erwartet.



Der vollständige Halbjahresbericht kann auf der Internetseite des Unternehmens eingesehen werden (www.baslerweb.com).

Die Basler AG ist ein international führender Anbieter von Computer Vision Technologie. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein breites Portfolio von Hard- und Softwareprodukten an, mit dem vielfältige Aufgabenstellungen im Bereich der Computer Vision gelöst werden können. Der 1988 gegründete Basler- Konzern beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika.

Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 – 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Email: Verena.fehling@baslerweb.com

