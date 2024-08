ANALYSE-FLASH: RBC hebt Diageo auf 'Sector Perform' und Ziel auf 2400 Pence

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 2100 auf 2400 Pence angehoben. Mit neuem Finanzvorstand und neuem Investor-Relations-Management habe der Spirituosenhersteller die Chance, sich am Markt wieder als herkömmliches Konsumgüter-Unternehmen zu positionieren und weniger als Luxusgüter-Investment, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Dann dürfte auch das Investorenvertrauen wieder hergestellt werden./ajx/ck

