Chemikalienhändler Brenntag warnt vor Gewinnrückgang

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag streicht seine Jahresziele infolge harter Konkurrenz und Preisdruck zusammen. Für das laufende Jahr dürfte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (operatives Ebita) auf 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro fallen, teilte das Dax -Unternehmen überraschend am Montagabend in Essen mit. Bislang hatte der Vorstand das untere Ende der Spanne von 1,23 bis 1,43 Milliarden Euro angepeilt. Mit den neuen Zielen erwartet Brenntag nun einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert.

In den vergangenen Monaten - insbesondere im Juli - sei der Wettbewerb intensiver geworden, hieß es zur Begründung. "Daher rechnet Brenntag in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr mit einer Verbesserung des Rohertrags pro Mengeneinheit, sondern eher mit einer stabilen Entwicklung auf Gruppenebene." Im zweiten Quartal rutschte das operative Ergebnis (Ebita) um gut ein Zehntel auf 297 Millionen Euro ab. Damit ergibt sich für das erste Halbjahr ein Wert von rund 557 Millionen Euro nach 677 im Jahr zuvor.

Den Halbjahresbericht will der Vorstand wie geplant am Dienstag vorlegen. Die Brenntag-Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion mehr als vier Prozent./ngu/he