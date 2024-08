Devisen: Eurokurs zum Wochenstart in ruhigen Bahnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursschwankungen der vergangenen Woche ist der Kurs des Euro wenig verändert in die neue Woche gestartet. Am Montagvormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0922 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0917 Dollar festgesetzt. Die Tagesagenda bietet zum Wochenstart wenig Orientierung; es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an.

Der Dollar war zum Euro in der vergangenen Wochen auch wegen Sorgen, dass die US-Wirtschaft schwächeln könnte, zunächst weiter deutlich gefallen, hatte sich im Wochenverlauf dann aber gefangen.

"Der Dollar hat seit Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts vor einer Woche nachgegeben, aber nur moderat", schrieb Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank in einem Morgenkommentar. Dabei betonte er, dass die US-Währung gerade einmal so schwach sei wie bereits Anfang Juni.

Das zeige, dass der Devisenmarkt keineswegs in exzessivem Ausmaß eine US-Rezession einpreise. Die jüngste Entwicklung reflektiere lediglich ein leicht höheres Risiko einer US-Rezession - nicht mehr und nicht weniger./mis/men